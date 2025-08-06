柏霖開唱倒數！　首挑戰「1技能」獻驚喜：練到快走火入魔

▲柏霖歌曲MV邀請舞者蔡雅鈞加入舞蹈演出。（圖／索尼音樂）



記者翁子涵／台北報導

柏霖PoLin將於16日在台北Legacy和23日於台中Legacy舉辦「允許萬物破碎」專場演唱會，近來他全力備戰演出，這次將首次挑戰鋼琴的自彈自唱，為了呈現最完美的演出效果，他天天勤加練琴，笑說：「練到幾乎走火入魔的地步！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柏霖歌曲MV飛往柏林拍攝。（圖／索尼音樂）



而日前他在粉絲要求下，柏霖也翻唱了目前最紅的話題電影《K-pop練魔女團》主題曲〈Golden〉，不同於其他歌手高音狂飆的版本，柏霖以獨特溫柔的方式演繹，獲得一片好評，粉絲也頻頻敲碗他在演唱會上演唱，柏霖笑說：「大家來看演唱會就知道了。」

此外，他的新專輯歌曲飛往柏林時拍攝，特別邀請到國際知名舞者、也是他的學姊蔡雅鈞在MV中起舞，拍攝時，舞蹈與歌曲的情感觸動了柏霖的淚水，對他而言，這滴眼淚既是每個人必經的洗禮，也是歌曲想傳遞的核心，「眼淚讓我們看見傷口，也提醒自己，在痛苦之中仍要努力看見事情的本質。因為一切終將過去，而真正重要的，是你選擇以什麼樣的心情，再次啟程。」由於柏霖落下預期之外的眼淚，導演一喊卡，團隊成員都急問：「有拍到嗎？」

