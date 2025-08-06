洪真慶親揭「離婚主因」！前夫變摯友　兩家人仍聚餐：像好萊塢一樣

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星洪真慶今（6日）坦承離婚，透過好友鄭善熙更新YouTube影片親口證實此事，強調與前夫仍維持友好關係，兩家人之間也仍有交流，「我媽媽和婆婆都是非常開明的人，像好萊塢一樣，她們經常見面一起吃飯。」

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▲洪真慶證實離婚。（圖／翻攝自YouTube／집 나간 정선희）



影片中，洪真慶表示：「我和Rael（女兒）的爸爸相處得很好。令人遺憾的是，我們成為陌生人之後，才真正找回了友情。」好友鄭善熙則說，早就得知對方離婚一事，「幾個月前聽妳說『我離婚了』的時候，我知道妳沒有告訴任何人，所以我自己還冒冷汗呢。」

洪真慶坦言：「我一直在想『這樣的事情什麼時候該說？就這樣不說會不會不太好？』其實也有一種隱瞞的感覺，心裡有些沉重。我不知道什麼是適當的時機，也不知道該如何、在哪裡說出這件事。」她心想，如果真的需要談這件事，覺得應該是在鄭善熙面前說，「在她面前，我可以很坦誠。」

▲洪真慶選擇在鄭善熙YouTube節目公開離婚消息。（圖／翻攝自YouTube／집 나간 정선희）

接著，洪真慶談到離婚的原因，「並不是某一方的錯才導致分開，而是『現在想換一種生活方式』的想法。我們分開並成為陌生人之後，才真正建立了友情。」她還說：「戀愛時，我喜歡他不僅僅是作為戀人，而是喜歡他這個人。現在，他對我來說是一個非常好的哥哥。他經常來家裡，兩家人之間也仍然有交流。我媽媽和婆婆都是非常開明的人，像好萊塢一樣。她們經常見面一起吃飯。」

洪真慶於1993年以模特兒身份出道，之後活躍於綜藝、戲劇界，近期在《單身即地獄》系列更是憑著直白毒蛇發言爆紅。感情方面，她2003年與大她5歲的企業家結婚，並在2010年育有一名女兒Rael，如今22年婚姻劃下句點，引來網友讚嘆「能這麼冷靜又帥氣地宣布離婚的人，恐怕只有真慶姐姐了」。