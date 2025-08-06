快訊／《單身即地獄》洪真慶驚爆離婚！　斷22年婚掰了企業家尪

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星洪真慶離婚了，結束了22年的婚姻。她於2003年與大她5歲的企業家結婚，並在2010年育有一名女兒Rael。透過協議離婚，她在結婚22年後開始各自的生活。

▲洪真慶爆離婚。（圖／翻攝自Instagram／jinkyunghong）

洪真慶所屬公司相關人士於今（6日）向韓媒《SPOTV NEWS》表示：「洪真慶確實已經離婚，並且經過了友好的協議。」此外，知情人也向韓媒透露：「兩人的離婚並非因為任何過錯原因，而是為了能夠各自好好度過剩下的時間而達成的共識。」

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據悉，洪真慶目前人在海外，預計於今通過摯友鄭善熙的YouTube頻道親自提及離婚一事。她在與丈夫整理離婚事宜後，已於上週完成錄影。

▲洪真慶結束22年婚姻。（圖／翻攝自洪真慶IG）

洪真慶於1993年以模特兒身份出道，之後活躍於綜藝界，近期在《單身即地獄》系列更是憑著直白毒蛇發言爆紅。此外，她不僅擴展到演員領域，也持續以YouTuber的身份活動。此外，她還以製造泡菜、餃子等食品的企業家身份展現了卓越的才能。

▲洪真慶是《單身即地獄》主持人之一。（圖／翻攝自Netflix）