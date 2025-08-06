YTR中指通證實解散工作室！經紀人：繼續下去生存壓力太大 956字揭內幕

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTube中指通經紀人之之5日在Threads發文證實，即將解散工作室，但強調並沒有要收掉頻道，而是轉變經營型態，「不是倒閉也不是破產。」

▲▼中指通經紀人5日證實解散工作室。（圖／翻攝自Threads）



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之之坦言，評估了YouTube現階段的流量與廣告生態後，與中指通共同決定將頻道經營改為個人模式，「我們可以充裕經營到明年中，但繼續以工作室的模式經營下去，會讓長久經營的生存壓力太大」，而且轉為一人經營後，中指通未來的發展也能更有彈性。

之所以此時解散工作室，之之解釋：「是為了讓員工可以有寬裕的選擇。」除了提早告知，團隊也給予優於勞基法的資遣費，「我一直都覺得，身為經營者，負起員工的生存跟經濟責任，是基本也是重要的。」

▲中指通有不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／fingermaster56）



針對Podcast節目的未來動向，之之表示：「八月最後一週做最後的更新，但九月後將這個Podcast轉為放在中指通一下的YouTube，會做一個月一次的會員Podcast，如果大家願意的話，一個月一百元就可以收聽。」

針對自身未來，之之表示仍會是中指通的經紀人，不過會改成外包合作，「這主要基於我自己的興趣跟對工作的願景跟執著，我想要我的職涯有更多挑戰。」

▲經紀人強調中指通仍會繼續經營頻道。（圖／翻攝自Instagram／fingermaster56）



最後，之之感謝一路支持中指通頻道的觀眾與聽眾：「沒有各位，中指通也沒辦法走到這裡。」她語氣真誠地說：「中指通是我覺得他做得最開心也最好的工作，我希望他可以繼續做下去，於是我判斷現在這個方式能讓他把這個工作做得更久更好，也請舊朋友、新朋友繼續支持他。」

之之Threads全文：

嗨大家，我是中指通的經紀人 之之

原本是想等到八月底再發文的但星期一podcast發布後，可能沒有說明的太清楚，所以有些人以為中指通的YouTube要收掉了（但並沒有！！並 沒 有！）

所以在這裡做一些澄清跟聲明

1. 我們是轉經營型態，不是倒閉也不是破產。

中指通的YouTube跟中指通一下的YouTube都會持續經營，目前中指通每週五上片，一樣以成人相關內容為主；中指通一下則是每週五上通通來嘴，以聊運動賽事為主

2.我仍然是中指通的經紀人，只是我們會改成外包合作，這主要基於我自己的興趣跟對工作的願景跟執著，我想要我的職涯有更多挑戰（我在成為中指通經紀人之前就一向如此）所以我有新的工作計劃，但會不會讓大家知道就是看緣分

3.我跟中指通經營的Podcast會在八月最後一周做最後的更新，但九月後將這個Podcast轉為放在中指通一下的YouTube ，會做一個月一次的會員podcast，如果大家願意的話，一個月一百元就可以收聽

4.最後來說說為什麼我們決定讓工作室轉爲中指通一人經營。

依照中指通目前的財務狀況我們可以充裕的經營到明年中，但在未雨綢繆的判斷下，我在評估了現在YouTube的流量生態以及與幾個MCN好友討論的廣告生態，繼續以工作室的模式經營下去，會讓長久經營的生存壓力太大，再加上跟一些個人經營YT的前輩討論了之後，我跟指通認為轉為一人經營可以讓指通之後要走的路可以更有彈性。

當然黃標YouTube在無法得到廣告分潤的狀況下，本來就會比一般YouTube更加辛苦，這是我們長久以來都知道的狀況。所以我們也很努力在其他平台經營，在短影音流量強勢成長的狀況下，中指通IG流量跟轉換都表現的很不錯，只是短廣告的收入雖有成長但目前還比不上YT業配的收入，不過繼續下去我相信會越來越好。

另外就是業配或是代言的部分，雖然我們並非活得很充裕，但我們對於合作單位非常慎選，這也是為什麼明明男性保健食品這麼多家，我們最常收到的合作邀請的信件也是男性保健食品，但身為觀眾99%男性，我們一直很慎選合作對象，即使只是短影音的合作。

那在生存壓力沒那麼大的時候，我覺得指通更可以好好的選擇合作廣告的對象，更好的為觀眾們把關。

而我們選擇在這個時候解散工作室，是為了讓員工也可以有寬裕的選擇，除了提早宣布，我們也給予優於勞基法的資遣費。

我一直都覺得身為經營者，負起員工的生存跟經濟的責任是基本也是重要的。

講到這裡，還是很感謝一路以來支持這個頻道跟我們團隊的聽眾跟觀眾，沒有各位，中指通也沒辦法走到這裡。

我講了好幾次，中指通是我覺得他做的最開心也最好的工作，我希望這個工作他可以繼續做下去，於是我判斷現在這個方式能讓他把這個工作做的更久更好，也請舊朋友、新朋友繼續支持他。