張棋惠唱一半驚見蟑螂變臉尖叫！ 　「全場觀眾四處竄逃」她難過了

記者劉宜庭／綜合報導

張棋惠最初以女團「4 in Love」出道，近期為了回饋歌迷舉行音樂會，期間卻遇到意外插曲，唱到一半突然發現有蟑螂飛近，嚇得她瞬間變臉、驚慌大叫，現場觀眾也四處竄逃尖叫，她事後則幽默回應：「我以後強烈要求你們不准這麼冷靜看演唱會，我唱完每一首歌要像看到蟑螂一樣給我尖叫！」

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▲張棋惠唱一半驚見蟑螂變臉尖叫。（圖／翻攝自張棋惠Threads）



近期張棋惠舉辦「週一棋來聽歌」系列音樂會回饋粉絲，活動開放免費入場，並提供飲料及接駁車，深獲粉絲熱烈支持，報名連結一開放即被秒殺。她也表示努力尋找更多場地，讓中南部粉絲也能參與。

然而，月初在台北舉行音樂會期間，張棋惠翻唱張學友歌曲〈她來聽我的演唱會〉，唱到一半竟驚見「蟑螂哥」飛入舞台，嚇得她瞬間變臉大叫，現場觀眾也四散尖叫逃離，氣氛一度陷入混亂。

▲張棋惠舉行音樂會回饋歌迷。（圖／翻攝自張棋惠Threads）

事後，張棋惠直言「有一件事情，我在昨天認清了」，她在社群幽默發文表示：「我以為我的歌迷粉絲是很安靜又內向又有氣質.所以他們總是用很溫柔的眼神看著我唱歌，也幾乎沒有什麼太大的尖叫聲，但………（摔牙刷），我竟然比不上一隻飛天，蟑螂哥還是蟑螂姐，一出來～大家的尖叫聲穿透了整個師大…。」她更開玩笑說：「我好難過喔（咬手帕～）。」

不僅如此，張棋惠還喊話粉絲：「以後強烈要求你們不准這麼冷靜看演唱會，我唱完每首歌都要像看到蟑螂一樣給我尖叫！」誠摯的互動讓粉絲會場氣氛更加熱烈。

這段意外插曲掀起網路高度討論，就連演藝圈明星也紛紛朝聖影片，包括黃豪平驚呼「好瘋」、香蕉（王俊傑）「先聽到歌聲變重低音後，才看到飛天蟑螂」、愷樂「Hahaha這特別來賓也太特別了啦，特別可怕」、楊晨熙「真的『驚彩』」、貝童彤「集體暴動哈哈哈哈」，面對外界好奇提問蟑螂是否有被打死？張棋惠無奈表示：「沒有………不見了。」