《星光3》林芯儀爆熱戀健身教練！深夜私會「嘟嘴索吻」親密互動全被拍

▲7月24日晚上7點18分，林芯儀人在健身房，教練KK（右）先行離開。8點43分，林芯儀也離開健身房。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

林芯儀去年開始專心投入健身，成果斐然，更在健美大賽中奪冠，然而，卻被爆與德籍男友Andy遠距離聚少離多，感情生變。時報周刊CTWANT近日接獲消息，林芯儀最近感情生活又活躍起來，只不過男主角已經悄悄換人，對象正是她日日密切接觸的健身教練KK。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教練KK（右）返家後一個多小時，林芯儀也跟著進入教練的住處。（圖／本刊攝影組）



▲晚上十點多教練返回健身房，11點48分，林芯儀換了輕便拖鞋跟小包包，回到健身房周邊頻打哈欠等著KK下班。（圖／本刊攝影組）



7月24日晚上7點18分，林芯儀一身輕便運動裝扮、背著運動背包，準時現身信義區的健身房報到。放好背包與外套後，她便投入鍛鍊。1個多小時後，男主角登場，教練KK手提一袋貌似裝著冷凍水餃的塑膠袋離開健身房，直接回到他住處，彷彿為即將登場的深夜約會暖身。

▲林芯儀跟教練KK一起走向夜市去吃宵夜。（圖／本刊攝影組）



▲吃著甜品時心情大好，林芯儀對著KK露出迷人笑容，互動曖昧升溫。（圖／本刊攝影組）



8點43分，林芯儀健身完畢，離開健身房後，並未返回她的住處，而是來到在教練KK的住處樓下。兩人關係立刻引人遐想，難怪近日傳出他們因健身結緣後，日久生情的消息。

9點半，教練KK穿著拖鞋走到健身房拿了外送食物，隨後返回住處，1個小時後又穿上運動鞋前往健身房。晚上11點48分，林芯儀走出KK住處時換了一雙拖鞋，背著童趣的熊熊隨身小包，再次出現在健身房附近，不過，她神情低調，特意躲在騎樓與柱子後方等待，時而張望，看起來是刻意要掩人耳目。2分鐘後，KK出現，兩人碰面後並肩散步到夜市去吃宵夜。

▲在燒烤攤前等待外帶，林芯儀突然對著KK撒嬌，甚至嘟嘴索吻。雖然男方回應不若女方熱情，但仍牽起林芯儀的手，曖昧氛圍爆棚。（圖／本刊攝影組）



▲凌晨時分，林芯儀與教練KK並肩散步，一同走進男方住處，共度甜蜜深夜。（圖／本刊攝影組）



夜市第一站，來到燒烤攤，KK在點餐時不忘詢問林芯儀意見，展現貼心一面。點完後，兩人移步至甜品店，甜湯由林芯儀買單。此時兩人互動升溫，原本鰾情平淡的林芯儀，吃著甜品時，心情大好，突然對KK露出帶有電力的迷人笑容，表情看來很有戲。這樣的互動，說是熱戀情侶間的小情趣，再貼切不過。

▲隔天兩人一起到香港「進修」，並一起轉發朋友的限動。（圖／翻攝自林芯儀IG）



吃完甜品，小倆口走回燒烤攤，等候外帶食物的期間，林芯儀似乎情緒更加放鬆，對著KK擺出嘟嘴、撒嬌的可愛表情，有點索吻般地暗示，不過，男方的回應卻相對冷淡，雖然沒有大街啵啵的畫面，KK牽起林芯儀的手，儘管只有幾秒鐘便放掉，這段曖昧的互動，已足以證明兩人的關係不單純。

拿到食物後，小倆口並肩散步，次日凌晨0點22分，一起走進男方住處，回到家好好享用那袋香噴噴的燒烤。

▲本月1日林芯儀結束駐唱工作後，開車去永春站接KK。（圖／本刊攝影組）



▲兩人一起去滷味攤買宵夜。（圖／本刊攝影組）



隔天，林芯儀在IG限動上打卡，顯示她正飛往香港「進修」，並貼出飛機座位靠窗照片。這趟香港的「進修」旅程，教練KK當然也有同行，兩人一起出現在友人的限時動態中。這不禁讓人好奇，他們是否早已在友人之間公開戀情，畢竟這兩人的關係早已超越教練與學生的情誼。

▲回程換由KK開車載著林芯儀返回男方住處。（圖／本刊攝影組）



8月1日深夜近11點，已返台的林芯儀結束駐唱工作，獨自搭乘計程車前往KK的住所。2分鐘後，走出社區到附近的商業大樓停車場取車。11點半左右，車子抵達捷運永春站附近的養身會館接了KK上車。開了一小段路，在一處滷味攤外停下，2人下車購買宵夜。採買完吃的，2人又到便利商店買了水，回程換由KK開車，次日凌晨零點5分，車子直接開進KK住所停車場沒再離開。

針對林芯儀跟教練kk是否是交往關係，本刊詢問林芯儀經紀人，至截稿前尚無回應。

延伸閱讀

▸ 貼身指導擦愛火2／林芯儀曾自曝「聯合國大使」情史 德國男友曾來台見父母

▸ 獨家／樂天伙食又翻車「蒼蠅活蛆雙拼」 球員餐點爆噁爛畫面流出

▸ 原始連結