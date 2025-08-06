《以神之名》續作要播了！攝理教怒提「禁播假處分」控造謠

記者劉宛欣／綜合報導

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名女信徒而入獄10年，可他在2018年2月出獄後再犯，以洗腦方式性侵多名亞洲信徒，惡行被2023年紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球譁然。如今Netflix準備推出後續作品《我是生還者》（暫譯），攝理教方面在7月底向法院提出「播出禁止假處分申請書」，要求禁播，試圖阻止該紀錄片的公開。

▲《以神之名》續作《我是生還者》即將播出。（圖／翻攝自Netflix YT）

根據韓媒報導，法律界相關人士，在5日向媒體證實，法院預計將在8月12日針對該申請進行審理。《我是生還者》預計於8月15日上架，一共有8集，內容聚焦4起韓國社會重大事件的生還者故事，包括攝理教、釜山兄弟之家福利院、至尊派殺人事件以及三豐百貨倒塌慘案。該作為Netflix於2023年推出的熱門紀錄片《以神之名：信仰的背叛》的後續作品。

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▲《以神之名》揭發鄭明析惡行。（圖／翻攝自Netflix）

事實上，早在2023年2月，《以神之名》即將上線前，攝理教也曾向首爾西部地方法院提出類似申請，要求政府禁止播出該紀錄片。當時法院駁回了申請，指出：「雖然攝理教方面主張該節目內容全為虛假，但MBC與Netflix實則在蒐集了大量客觀與主觀資料後，根據事實製作節目。僅憑攝理教所提交的資料，難以斷定節目的核心內容並非真實。」