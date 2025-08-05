趙露思新作《戀人》傳「只拍6成就送審」　網憂：這剪出來能看？

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思近來因與經紀公司銀河酷娛之間的合約糾紛鬧得滿城風雨，在微博發文控訴公司騙錢，氣到放話「不幹了」，根本不怕被封殺。此前她2024年底突發失語症與疑似憂鬱症軀體化症狀，呈現癱瘓狀態，緊急停拍與彭冠英合作主演的電視劇《戀人》，且如今仍未復拍，近日更是傳出還沒拍完竟已打算送審，讓網友直呼「這戲還能看嗎？」

▲趙露思主演的電視劇沒拍完就送審。（圖／翻攝自趙露思微博）

《戀人》原定共24集，但有消息指出劇組在7月底已將劇集內容「腰斬」成14集並送審，還未拍攝完畢就草草收尾，不少網友擔心硬剪恐怕會導致成品失敗。《戀人》自2024年10月開機後便命運多舛，原訂拍攝3個月卻因趙露思突然生病而中斷進度。更讓人錯愕的是，2024年12月28日劇組竟在未告知主演情況下直接宣布解散，最終僅完成約六成的拍攝內容。

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▲趙露思去年底因病停拍《戀人》。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思曾在微博無奈表示：「8個月等待一個處理結果。這就是結果？劇組解散了就是結果？全跑了就是結果？最後我來賠錢就是結果？」也透露自己不僅沒獲得協調復拍，反而帳戶還被扣走205萬元人民幣作為賠償。對於劇集遭腰斬送審，網路上出現兩極聲音，有人擔心劇會「虎頭蛇尾」，也有人為男主彭冠英抱不平，認為他非常無辜。但也有部分觀眾認為既然劇組判斷能夠送審，應該不會太差，能播總比整個泡湯好。