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網紅稱不浪費「飯糰加吃剩雞骨頭」送街友　遭炎上後辯：是慈善影片

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞網紅「榴槤」日前因一段影片遭網友炎上，原因是他在影片中自稱「不可以浪費食物」，卻將吃剩的雞骨頭塞進飯糰內，再轉手送給一名街友，過程還錄影上傳，引發網路社群強烈反彈。即使事後急忙澄清影片是「事先安排好的」，但不少網友依舊怒批此舉是對街友的羞辱，掀起軒然大波。

▲榴槤。（圖／翻攝自榴槤IG）

▲榴槤拍片捉弄街友引發軒然大波。（圖／翻攝自榴槤IG）

根據馬來西亞《中國報》報導，榴槤在Instagram擁有約3萬名粉絲，他與朋友們一起拍片時，3人在速食店用餐後，竟拿起吃剩的雞骨頭往飯裡塞，一邊笑說「加菜」，然後將其重新包裝後遞給街邊的流浪漢。影片中，街友接過飯糰時還一臉感激，打開後卻發現裡面塞滿雞骨頭，表情瞬間僵住，更讓人傻眼的是，榴槤還對著鏡頭比讚，此舉更讓人怒火中燒。

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▲榴槤。（圖／翻攝自榴槤IG）

▲榴槤。（圖／翻攝自榴槤IG）

▲榴槤與友人把雞骨頭塞進飯糰給街友。（圖／翻攝自榴槤）

影片上傳後，網友們紛紛留言砲轟，直指這種行為根本是對弱勢者的羞辱，批評聲浪越演越烈後，榴槤雖然火速刪除影片，並上傳澄清影片稱整場戲是與街友事先溝通好的，「我們事後還請他吃了漢堡和炸雞當作謝禮」，但依然無法平息眾怒。

眼見風波持續延燒，榴槤4日再次向大眾致歉，影片開場3人便對鏡頭深深鞠躬，強調當時拍攝前已有與街友協調，獲得對方同意才進行拍攝。他還說這是他們的第一支「慈善」影片，沒想到會引起負面觀感，未來會更加審慎思考影片內容，並以更真誠的方式投入公益。儘管如此，許多網友仍不買單他的說法，認為行徑本身根本就是對社會弱勢的不尊重。

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榴槤

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