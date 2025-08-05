訪問／《寄生》大咖演員想來台！曹政奭：不敢PO美食照，怕他們羨慕

記者吳睿慈／台北報導

南韓影帝曹政奭與導演畢鑑盛5日來到台灣宣傳電影《我和我的殭屍女兒》 ，集結大咖演員李姃垠、曹汝貞、尹敬浩、崔惟理等人，兩人透露演員們其實有群組，笑喊：「來台灣的時候我們還拍了機場認證照」，畢鑑盛更透露李姃垠其實非常想來台灣，無奈行程湊不上，承諾若是《我和我的殭屍女兒》在台票房破億，會找所有演員一起來台。

▲▼曹政奭相隔7年，為宣傳電影訪台。（圖／記者周宸亘攝）



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曹政奭睽違7年再訪台，露出誠懇地表情表示：「我真的很想再多待一下，來到台灣很開心，7年前說『會很快再來臺灣』，但執行這個約定好像有點太晚守約，希望下次再找機會來到台灣」，他也透露《我和我的殭屍女兒》演員群其實都非常想來，他笑喊：「電影剛好也在韓國上映了，我們晚上有一起吃飯，那時候有跟其他演員說『我們要去台灣』。」

▲曹政奭與電影演員們感情很好，來台有在群組上傳「認證照」，但不敢PO美食照，怕大家太羨慕。（圖／記者周宸亘攝）



導演透露，演員們都非常想來宣傳，無奈行程湊不起來，於是兩人抵達機場時，還爆笑地在群組裡上傳「我們來了」的認證照，曹政奭幽默回應：「我們來台灣吃了火鍋，我就沒有把照片傳去群組了，怕他們太羨慕。」導演接著表示「李姃垠真的非常想來。」

▲▼曹政奭大讚貓咪演員演得很好。（圖／記者周宸亘攝）



《我和我的殭屍女兒》齊聚大咖演員，就連貓咪演員的真實演技也被韓國網友讚爆。導演透露試鏡過程，「因為《我和我的殭屍女兒》原著的貓咪有特定的品種，我們在全國徵選所有該品種有拍攝經驗的貓咪，大約選出了12隻，然後最後4隻進入決賽，我們把那4隻放進辦公室，結果其他3隻都逃跑或者想要出去，只有『喵嗚』演員走到我面前翻肚，瞪著我的眼神很像在講『不然你想怎樣』，我就覺得就是牠了！」

片裡的貓咪演員大受觀眾歡迎，導演畢鑑盛很欣慰，「牠還為我們節省很多CG費用，有一幕坐在沙發上看電視的動作，我們本來想說『不行的話，就用CG』，沒想到一試就成功」，貓咪很配合地演戲，大家都被擄獲，曹政奭大讚：「牠應該是MBTI中的I人貓，很溫馴又很乖。」逗笑所有人。《我和我的殭屍女兒》現已上映。