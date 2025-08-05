史學大師許倬雲逝世　王力宏哀悼舅公「精神高大如山」：願您安息

記者張筱涵／綜合報導

美國匹茲堡大學榮休講座教授、中研院院士許倬雲，驚傳於美國辭世，享耆壽95歲。歌手王力宏今（5日）透過社群平台發文哀悼，並以深情筆觸追憶這位對他父親、乃至整個世代都深具影響力的學術巨人。貼文一出，引發各界感念。

▲許倬雲辭世，享耆壽95歲。（圖／唐獎基金會提供）



王力宏在文中透露，許倬雲是他父親的七舅，從小體弱多病、先天殘疾，卻以豐富的精神世界與無人能及的智慧，自學識字、渴讀群書，靠知識為自己築起盔甲。他相信：「如果身體無法強壯，就讓思想堅不可摧。」

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王力宏感性提到，父親童年最溫暖的記憶之一，就是七舅每晚為他編織的睡前連載故事，許多內容皆為即興創作，充滿人生哲理，這些故事不僅滋養了父親敏感的心靈，也開啟了童年的無限想像。

「他雖然瘦小、行動不便，卻留下高大的背影。」王力宏提到，七舅一生熱愛中華文化，其學術成就橫跨歷史、社會學與哲學，仁厚溫柔的品格也深深溫暖了數代讀者與學生。

2024年，許倬雲獲頒第6屆唐獎漢學獎，成為歷屆中首位嚴格定義上「台灣出身」的得主，當時他毫不猶豫地將約新台幣5000萬元的獎金，全數捐出設立「許孫獎學金」，用以支持全球從事漢學博士研究的年輕學者。

王力宏哀悼道：「他身形瘦小，精神卻高大如山。他留下的一切，將永遠不被遺忘。願您安息，七舅公。願上帝保佑您。」

▲王力宏哀悼許倬雲。（圖／記者黃克翔攝）



【王力宏微博全文】

我父親小時候，最溫暖的記憶之一，是他的七舅唸給他聽的睡前故事。他的七舅許倬雲，自幼體弱多病、先天殘疾，但精神世界極其豐富，智慧更是無人能及。

雖然身體羸弱，他卻靠知識為自己築起一道盔甲。他自學認字，讀起書來如飢似渴。他相信，如果身體無法強壯，那就要讓思想變得堅不可摧——精神的力量，可以超越肉體的限制。也正是這種信念，讓他成為我們心中真正的巨人。

每天晚上，七舅都會為父親編織一段段連載故事，很多都是即興創作的，裡面藏著許多人生的道理。這些故事影響了父親年幼而敏感的心智，鼓舞了他，也給了他一份屬於童年的繽紛想像空間。

雖然他是九個兄弟姊妹中的第七個，身體有殘缺，但他留給世界的，是一個高大的背影。他深深爱著中華文化，他的學術成就融入了歷史、社會學與哲學，而他內心的那份仁厚與溫柔，也溫暖了幾代讀者、學生與後人。

2024年，他獲得了唐獎漢學獎，這是一項極具分量的榮譽，獎金高達約1,200萬元人民幣。而他，依然如他一生所為，毫不猶豫地將全部獎金捐出，設立了「許孫獎學金」，用來支持全球從事漢學博士研究的年輕學者。

昨夜，他在睡夢中安詳離世。他的身形或許瘦小，但精神高大如山。他留下的一切，將永遠不會被遺忘。

許倬雲先生，願您安息。

謝謝您，七舅公。

願上帝保佑您安息。