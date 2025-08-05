鄭雨盛私生子風波「被爆月付5.5萬扶養費」　10個月後跟別人結婚了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝鄭雨盛2024年11月爆出私生子風波，他與名模文佳菲生下一子，但兩人並未結婚，5日卻傳出他已經和圈外女友登記結婚，正式步入人生新階段。只是韓媒同步推測，他一個月至少要支付文佳菲孩子扶養費韓幣220萬元（約台幣5.5萬元），再度引起韓網一陣子熱議。

▲鄭雨盛5日爆出秘密登記結婚了。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）



鄭雨盛與孩子的媽文佳菲協議「共同扶養小孩」，他雖是生父，但兩人並未結婚，而鄭雨盛5日爆出早已登記結婚，女方就是過去曾被曝光的圈外女友，針對「已婚身份」，公司低調表示「關於藝人的私人領域，請諒解公司方面無法給予任何回覆，也請克制各種與演員私事有關的推測性報導。」

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只是鄭雨盛過去已經承諾，會對小孩負責任，他所支付的扶養費也引起猜測，一位經常在節目上露臉的離婚律師梁昭英（音譯，양소영）分析，「在承認親生小孩的狀況下，只有想要的話可以登記進家族關係登記簿裡，自然也要對於扶養費負起責任。」

▲韓媒猜測鄭雨盛至少每月付台幣5.5萬扶養費。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）



若雙方對於「扶養費」的數字沒有共識，依照法院所定下的基本扶養費，若年收入超過韓幣1200萬元，每月至少要付220萬到300萬元的扶養費」，以鄭雨盛的年收入推測，他每月至少會付韓幣220萬元，甚至有可能更高。

鄭雨盛私生子風波爆發後，事隔才10個月，他傳來秒婚近況，也讓韓網表示「小孩最可憐」、「220萬元扶養費感覺不是大錢」、「3位當事人都很強」。