主播王志郁臉書屢次被詐騙集團偽冒 直接放棄經營個人粉專

記者葉文正／台北報導

財經主播專業形象鮮明、知名度高，是大眾信任的重要來源，卻也因此成為詐騙集團鎖定的對象。近年來，詐騙集團頻頻假冒主播、KOL身分，在社群平台設立假帳號，誘導投資、騙取財物。為防堵此類社群詐騙，三立電視攜手台灣大哥大，結合媒體擴散力與電信資安科技，展開跨界合作，致力用最貼近生活的方式，強化全民防詐意識。

▲王志郁關閉粉專。（圖／翻攝臉書）

根據警政署「打詐儀表板」統計，2025年6月單月即受理詐欺案件高達16,388件，反詐行動刻不容緩。三立集團與台灣大哥大共同宣示：「反詐」不只是企業責任，更是需要全民參與的社會運動。這次iNEWS透過反詐戰警企業版偵測才發現，包括高毓璘、張珈瑄、王志郁、李昕芸、黃倩萍......等主播都有不少偽冒帳號出現。台灣大哥大資訊長蔡祈岩說明，電信產業位於資訊流的源頭，可發揮早期預警機制。「所有網頁在呈現給民眾前，都會經過電信網路。我們可以透過爬蟲技術，在前段即時偵測是否為偽冒網站，同時也能偵測企業高層或名人是否遭盜用名義。」

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▲王志郁感嘆連同事都被詐騙。（圖／三立提供）

三立iNEWS總監王志郁分享實例：「真的很難想像公司同事碩士高學歷，又在財經台上班，結果還是會落入龐氏騙局的陷阱，被騙了上百萬，很令人心疼。」她也再三提醒一定要多跟家中長輩分享現代詐騙的多樣性，「像我好朋友的媽媽接到詐騙集團假裝法院打的電話，騙說帳戶被凍結，要她去匯款，結果被騙走上百萬。」王志郁笑說自己的媽媽雖然也常常接到詐騙電話，但都會先打電話詢問，不然也可能會被誆騙。她直呼：「反詐騙人人有責，這個世界太危險了~~，我寧願在上班時多接幾通媽媽詢問電話，也不會覺得煩，總比被騙好。」

▲台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸。（圖／三立提供）

由於財經詐騙可說是民眾受騙高風險手法，因此三立財經台主播成為此項軟體服務第一批受惠者。王志郁還強調，新聞工作者長期處於高度曝光環境，更應成為數位安全的倡議者。「主播在新聞領域累積的信任，很容易被詐騙集團利用，偽造身分在社群上散播假消息，引發民眾誤會，也影響到個人形象。」她也親身受害多年，直言：「我因此不再經營個人粉專，只有更新節目粉專部分，就是不想害人受騙上當！」此外，她還是再度提醒「詐騙手法不斷升級，現在連用AI仿冒做假節目都有！」

除了社群假帳號，市面上仍充斥各種假LINE群組、投資陷阱與情感詐騙手法，對長輩與數位敏感度低的族群尤具威脅。企業服務事業商務長朱曉幸表示：「詐騙集團常冒用企業品牌、名人來騙取個資與錢財，不只傷害民眾，也損害企業聲譽。我們身為電信業者，有責任也有能力可以進行365天資安守護，幫助企業防護商譽，善盡社會責任。」三立與台灣大哥大此次跨界聯手，正是希望將「防詐意識」真正帶入每一個家庭，從日常生活中強化數位安全，讓全民都能成為資安的第一道防線。