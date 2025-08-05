記者陳芊秀／綜合報導

60歲香港影帝張家輝近日突然被瘋傳婚變！他與港劇女神關詠荷結婚22年，妻子2006年在女兒張童出生後逐漸淡出演藝圈，兩人當年婚姻被形容「女神愛窮小子」，童話故事般婚姻突然在網路傳婚變，近日夫妻罕見合體，引發外界關注。

▲60歲影帝張家輝婚姻受外界關注。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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▲影帝張家輝與妻子關詠荷突被瘋傳婚變，夫妻罕見合體參加演唱會，合照曝光。（圖／翻攝自IG）

據《香港01》報導，網路近年只要搜尋「關詠荷」，第一個關鍵字出現「關詠荷離婚」，甚至有「離婚協議曝光」、「真面目瞞不住」等話題聳動的影片，但沒有真憑實據。她近日罕見公開現身，與老公張家輝參加「香港搖滾之父」夏韶聲的演唱會，以行動粉碎婚變謠言。

曝光的合照中，張家輝與關詠荷夫妻檔與胡楓同席而坐，欣賞演唱會。關詠荷以一貫的低調優雅現身，肌膚白皙緊緻，絲毫不見歲月痕跡。席間她更與《同事三分親》的昔日好友夏竹欣溫馨互動，不僅關心對方婚姻狀況，張家輝更幽默地問候好友的丈夫。還有後台合照時，夫妻倆互動親暱，關詠荷身體緊靠丈夫，並緊握其手，而張家輝也細心護著妻子，細節盡顯恩愛。

▲張家輝、關詠荷後台合照互動親密。（圖／翻攝自IG）

關詠荷在90年代紅極一時，穩居香港TVB電視台的一姐寶座，代表作《苗翠花》獲得萬千星輝頒獎典禮的首屆視后。她在人氣頂峰之際，與當時名氣不大的張家輝相戀，外界一度不看好兩人戀情，但婚後重心放在家庭，讓丈夫全心投入演藝事業，張家輝隨後以精湛演技奪下影帝獎座，兩人婚姻如童話故事夢幻。