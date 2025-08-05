ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《鬼滅》台灣輔12級！小孩不能看
雙北慎防冰雹、9級強陣風
暴雨中暖情！男星見「網球袋男涉水幫忙」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡阿嘎 蘿拉 侯沁潔 魏如萱 熊家婕 粿粿 趙露思

《母胎單身戀愛大作戰》床單CP分手了！　河廷穆長文致歉「請別太討厭我」

記者張筱涵／綜合報導

南韓戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》熱播期間掀起話題，不過節目播出後，參與者河廷穆因行為與言論引發不少爭議，形象受到重創。他今（5）日親自發表長文，向觀眾致歉，同時證實已與節目中配對成功的對象志軟分手，言辭中充滿懊悔與歉意，坦言這段期間是他人生中最艱難的時刻。

▲▼母胎單身戀愛大作戰,河廷穆,志軟。（圖／翻攝自X）

▲河廷穆和志軟分手了。（圖／翻攝自X）

河廷穆在聲明中提到，節目播出期間，每天都在面對自己愚蠢與不足的一面，是段「既羞愧又痛苦的時間」。與其說是被外界批評傷害，不如說是「對自己感到失望與羞恥」更令人難以承受。他不諱言，「無論我的真實意圖是什麼，我的行為已造成結果，無法抹去」，因此節目中呈現的所有爭議，不論是否出於本意都願意一肩承擔，也向因為自己不成熟而感到不適的觀眾們誠摯致歉：「真的非常對不起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，河廷穆也正式宣布，與在節目中成為最終情侶的志軟已經分手，曾一度猶豫是否要公開這個消息，擔心會引發更多負面情緒，但最後認為，對於支持節目的觀眾而言，「誠實」才是最起碼的尊重，也對支持兩人的粉絲致歉。

河廷穆感性表示，原本一直相信自己是個不錯的人，因此在節目播出後遭受外界負評，因此感到混亂與煎熬，甚至認為這一個月是他人生最艱難的時光，「看著家人一起受傷，是我最痛苦的部分。」儘管如此，他強調會謙虛傾聽每一句批評與建議，反省不足，努力成為更好的人，最後懇求外界：「請不要太討厭我。」

▲▼母胎單身戀愛大作戰,河廷穆,志軟。（圖／翻攝自Instagram／hajeongmok47）

▲▼河廷穆發文附上自拍與節目相關物品。（圖／翻攝自Instagram／hajeongmok47）

▲▼母胎單身戀愛大作戰,河廷穆,志軟。（圖／翻攝自Instagram／hajeongmok47）

【河廷穆IG全文】

大家好，我是《母胎單身戀愛大作戰》的出演者河廷穆。

在這格外炎熱的夏天，感謝所有喜愛我們節目並與我們一同度過的觀眾朋友們。

節目播出的每一天，對我來說都是一段面對自己愚蠢與不足之處的時光，是既羞愧又痛苦的時間。回想起來，與其說是別人口中對我的負面評論讓我難受，倒不如說是我對自己感到失望與羞愧的心情更讓我難以承受。

我不敢輕易使用「真心」這個詞。無論我的內心意圖為何，我都認為自己所做的行為所造成的結果是無法推翻的。因此，無論節目中呈現出來的內容是否出於我的本意，最終責任都在我。我對於因為我不成熟的樣貌而感到不快或不舒服的每一位觀眾，表達最深的歉意。真的非常抱歉。

與我在節目中成為最終情侶的志軟小姐，已經分手了。坦白說，我一度猶豫是否要告知這件事，擔心會引發更多負面反應，但我認為，這樣的隱瞞對於喜愛節目的觀眾並非一種尊重。對於支持我們的各位，我感到非常抱歉。

事實上，過去的我一直相信自己是個不錯的人，正因如此，當我面對外界對我的負面目光時，感到十分混亂與痛苦。不僅是我自己，連我的家人也一起受到傷害，看著他們受苦讓我非常心痛。或許這過去的一個月，是我人生中最艱難的時期也說不定。

儘管如此，我仍然虛心聆聽大家給予的每一句批評與指教，也都深深記在心裡。我會反省自己的不足，不斷努力，成為更好的人。

懇請大家不要太討厭我。

謝謝大家。

敬上
河廷穆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

母胎單身戀愛大作戰河廷穆志軟

推薦閱讀

蘿拉想回公司抵債！蔡阿嘎點頭給「最終還款方案」超佛：1天抵1萬

蘿拉想回公司抵債！蔡阿嘎點頭給「最終還款方案」超佛：1天抵1萬

17小時前

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

2小時前

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

5小時前

快訊／江蕙驚傳身體出狀況住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

快訊／江蕙驚傳身體出狀況住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

2小時前

采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

采子爆分手富二代男友！淚：什麼都沒了 4個月前街頭親密剛被拍

9小時前

45歲熊家婕近況照美翻！　學霸女兒獲讚「最美星二代」

45歲熊家婕近況照美翻！　學霸女兒獲讚「最美星二代」

9小時前

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

僅出道4年！韓女團無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

8/4 16:10

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

22小時前

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

7小時前

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

18小時前

蔡阿嘎強制執行反倒賠！蘿拉竟求「回鍋公司還債」他傻眼：公X小

蔡阿嘎強制執行反倒賠！蘿拉竟求「回鍋公司還債」他傻眼：公X小

19小時前

短今「穿比基尼錄影太辣」嚇到安心亞！鏡頭一拉近…男來賓表情全被拍

短今「穿比基尼錄影太辣」嚇到安心亞！鏡頭一拉近…男來賓表情全被拍

3小時前

熱門影音

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思遭經紀人PUA委屈落淚

趙露思遭經紀人PUA委屈落淚
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD

洪榮宏〈挽仙桃〉怎麼唱?　胡瓜完美銜接別首歌XD
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
華莎跪地扭臀辣翻！　Lulu台下熱舞變迷妹

華莎跪地扭臀辣翻！　Lulu台下熱舞變迷妹
銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

來都來了！胡瓜扮成「紅姐」討合唱　洪榮宏伸手「挽仙桃」..康康：你歌王欸

來都來了！胡瓜扮成「紅姐」討合唱　洪榮宏伸手「挽仙桃」..康康：你歌王欸

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

看更多

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

短劇《折腰》開拍！岳雨婷古裝「深V大露香肩」…網急：領口開小點

17分鐘前0

王仁甫健檢冒紅字！　「1數值超標」月騎300公里控體態

17分鐘前21

陳晨威看啦啦隊被抓包！辣女友：看好看滿喔 急傳膝蓋破皮照求原諒

21分鐘前0

日本搖滾和尚要來台！佛系電音派對掀起靈性新潮流

31分鐘前30

歐陽靖離婚3年拒找新對象　認了：無法同時愛上兩個人

33分鐘前0

李志希一招KO黃仲崑　正妹女兒現身引騷動

34分鐘前0

小宇開唱催淚彈狂發！　「精心設計1幕」全場震撼噴淚

49分鐘前70

李多慧慶生穿超辣！細肩帶「包不住超兇上圍」深溝被看光 震撼14.7萬人

55分鐘前0

主播王志郁臉書屢次被詐騙集團偽冒 直接放棄經營個人粉專

1小時前0

業配稿是假的「也照著念」！韓女星遭控廣告造假　手寫信致歉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛
    17小時前8637
  2. 沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會
    2小時前2429
  3. 宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯
    5小時前86
  4. 快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期
    2小時前345
  5. 采子爆分手富二代男友！
    9小時前1623
  6. 熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代
    9小時前813
  7. 韓女團無預警宣布解散　6成員告別
    8/4 16:1082
  8. 獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！
    22小時前146128
  9. 資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會
    7小時前65
  10. 才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」
    18小時前3623
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合