記者張筱涵／綜合報導

南韓戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》熱播期間掀起話題，不過節目播出後，參與者河廷穆因行為與言論引發不少爭議，形象受到重創。他今（5）日親自發表長文，向觀眾致歉，同時證實已與節目中配對成功的對象志軟分手，言辭中充滿懊悔與歉意，坦言這段期間是他人生中最艱難的時刻。

▲河廷穆和志軟分手了。（圖／翻攝自X）



河廷穆在聲明中提到，節目播出期間，每天都在面對自己愚蠢與不足的一面，是段「既羞愧又痛苦的時間」。與其說是被外界批評傷害，不如說是「對自己感到失望與羞恥」更令人難以承受。他不諱言，「無論我的真實意圖是什麼，我的行為已造成結果，無法抹去」，因此節目中呈現的所有爭議，不論是否出於本意都願意一肩承擔，也向因為自己不成熟而感到不適的觀眾們誠摯致歉：「真的非常對不起。」

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此外，河廷穆也正式宣布，與在節目中成為最終情侶的志軟已經分手，曾一度猶豫是否要公開這個消息，擔心會引發更多負面情緒，但最後認為，對於支持節目的觀眾而言，「誠實」才是最起碼的尊重，也對支持兩人的粉絲致歉。

河廷穆感性表示，原本一直相信自己是個不錯的人，因此在節目播出後遭受外界負評，因此感到混亂與煎熬，甚至認為這一個月是他人生最艱難的時光，「看著家人一起受傷，是我最痛苦的部分。」儘管如此，他強調會謙虛傾聽每一句批評與建議，反省不足，努力成為更好的人，最後懇求外界：「請不要太討厭我。」

▲▼河廷穆發文附上自拍與節目相關物品。（圖／翻攝自Instagram／hajeongmok47）



【河廷穆IG全文】

大家好，我是《母胎單身戀愛大作戰》的出演者河廷穆。

在這格外炎熱的夏天，感謝所有喜愛我們節目並與我們一同度過的觀眾朋友們。

節目播出的每一天，對我來說都是一段面對自己愚蠢與不足之處的時光，是既羞愧又痛苦的時間。回想起來，與其說是別人口中對我的負面評論讓我難受，倒不如說是我對自己感到失望與羞愧的心情更讓我難以承受。

我不敢輕易使用「真心」這個詞。無論我的內心意圖為何，我都認為自己所做的行為所造成的結果是無法推翻的。因此，無論節目中呈現出來的內容是否出於我的本意，最終責任都在我。我對於因為我不成熟的樣貌而感到不快或不舒服的每一位觀眾，表達最深的歉意。真的非常抱歉。

與我在節目中成為最終情侶的志軟小姐，已經分手了。坦白說，我一度猶豫是否要告知這件事，擔心會引發更多負面反應，但我認為，這樣的隱瞞對於喜愛節目的觀眾並非一種尊重。對於支持我們的各位，我感到非常抱歉。

事實上，過去的我一直相信自己是個不錯的人，正因如此，當我面對外界對我的負面目光時，感到十分混亂與痛苦。不僅是我自己，連我的家人也一起受到傷害，看著他們受苦讓我非常心痛。或許這過去的一個月，是我人生中最艱難的時期也說不定。

儘管如此，我仍然虛心聆聽大家給予的每一句批評與指教，也都深深記在心裡。我會反省自己的不足，不斷努力，成為更好的人。

懇請大家不要太討厭我。

謝謝大家。

敬上

河廷穆