女團ELL＆s成員曾參賽「10度衛冕」！玉歆13年前超狂經歷曝光

記者許逸群／台北報導

近日推出首張EP作品《Cloud 99》的超實力女團ELL&s，特別選在父親節前夕，前往紅心字會老人中心探視高齡長者們，成員玉歆、Cherry、閃閃、若熙 與Ashlee不僅分享自己與家人之間愛的故事，還不藏私的提供自己過父親節的計劃。

▲女團「ELL&S」 擔任紅心字會公益大使公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）

玉歆說，從6歲開始到現在，爸媽就一直是她的舞蹈老師。13年前、8歲的時候，她還跟爸爸一起參加了《鑽石夜總會》的親子舞蹈大賽，過程中接受爸媽的魔鬼訓練，笑稱練習時爸媽會變成魔鬼教練，結束練習又會變回暖心父母，不僅成功獲得十度十關衛冕者，在最後一集還能跟父母一起表演，拿下最後的冠軍！也因如此，以致她後來的國標舞賽事中，能拿到冠軍的好成績。

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▲ELL&s成員玉歆曾跟爸爸一起參加節目比賽。（圖／翻攝YouTube）

Ashlee表示很感謝爸爸，有他的支持，才有現在的我。從參加選秀到女團出道，爸爸就對我說：「從小聽你唱歌表演一直到現在，爸爸都會支持你，不要浪費把喜歡的事情變成工作的這個機會，一定要努力去做就好。若熙說：「媽媽永遠都是最支持我的那一個。」從小到大我每次失意難過的時候，媽媽都是用她的堅強方式鼓勵著我。

Cherry也說，前陣子我一直很想要做一個自己的耳返，我本來想等薪水發下來之後去做，我媽立刻幫我，她跟我說：我想做就趕快去做，一直以來都很支持我的演藝事業。

ELL&s發行新EP 《Cloud 99》共收錄6首作品，不僅代表是階段性回顧，也預備著團體即將展開的全新旅程。若熙表示：全新的風格，透過歌曲可以讓大家從歌聲到性格，更認識我們，看見更多不一樣的火花，舞蹈部分也特別邀請蔡依林的御用編舞顧問Andy來量身設計結合流線與克制能量的雲端舞步。

▲▼女團「ELL&S」 擔任紅心字會公益大使公益記者會。（圖／記者湯興漢攝）