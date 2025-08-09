ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Energy牛奶父親節揭童年陰影
手搖珍珠超Ｑ「最頂是誰？」
楊千霈動刀「術後血塊堵呼吸」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 廖峻 歐陽娜娜 陳零九 蕭敬騰 A-Lin 彭佳慧 蔡阿嘎

8月9日星座運勢／魔羯感情要當心！　專家警告：別因新鮮出軌

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：努力完成工作

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：態度盡量保守

財運：審視理財規劃

幸運色：深棕色

貴人：天秤

小人：處女

雙子座

工作：爭吵沒有助益

感情：不安全感作祟

財運：投資小額商品

幸運色：香檳色

貴人：處女

小人：雙子

天秤座

工作：多方讚美績效

感情：增加信心魅力

財運：解決財務危機

幸運色：虎皮色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：尊重對手想法

感情：別因新鮮出軌

財運：不投資不懂的

幸運色：橡木色

貴人：水瓶

小人：獅子

金牛座

工作：負擔累積增加

感情：不必過度傷心

財運：制定實際計畫

幸運色：草綠色

貴人：牡羊

小人：天蠍

處女座

工作：忙亂心浮氣躁

感情：在乎是出自愛

財運：平常心境理財

幸運色：深紫色

貴人：雙子

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：邁入新的狀態

感情：平衡一切爭執

財運：正偏財運變好

幸運色：星空色

貴人：獅子

小人：巨蟹

天蠍座

工作：較易力不從心

感情：想法盡量說白

財運：諮詢理財專員

幸運色：莓果色

貴人：金牛

小人：天秤

雙魚座

工作：更加低調投入

感情：主動增加互動

財運：切忌輕信謠言

幸運色：薄荷綠

貴人：射手

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：溫婉糾正錯誤

感情：邁入感情平淡

財運：避免操之過急

幸運色：純白色

貴人：雙魚

小人：金牛

獅子座

工作：謹慎面對客人

感情：多加包容對待

財運：多加謹慎理財

幸運色：鐵灰色

貴人：巨蟹

小人：射手

射手座

工作：工作步上軌道

感情：容易產生誤會

財運：不是投資時機

幸運色：海藍色

貴人：魔羯

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」

2小時前

沈玉琳住院後首曝近照！　同框女兒慶祝父親節：充滿信心

沈玉琳住院後首曝近照！　同框女兒慶祝父親節：充滿信心

15小時前

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

8/7 21:22

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！　網驚呼：完全認不出來

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！　網驚呼：完全認不出來

15小時前

蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

蕭敬騰遭爆「要離開18年老東家華納」！　經紀人老婆Summer回應了

11小時前

《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

《歌手》決賽夜！A-Lin、彭佳慧合作「設備竟出包」網怒：被做局了

10小時前

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

家寧一家四口陷官司　被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

9小時前

蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋！

蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋！

13小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

8/7 13:18

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

8/8 07:59

多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」導致化療再等等

多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」導致化療再等等

17小時前

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

8小時前

熱門影音

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重
趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷
苗可麗大罵動力火車　快嘴連珠炮..不敢頂嘴XD

苗可麗大罵動力火車　快嘴連珠炮..不敢頂嘴XD
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

高宇蓁姐弟戀7年：沒癢過　高EQ避談前男友趙駿亞

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

少女時代出道18年「全員合體」！　為20週年做準備：沒有SONE就沒有我們

少女時代出道18年「全員合體」！　為20週年做準備：沒有SONE就沒有我們

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

看更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

分手魏如萱小男友後「若盈哭了」！爆舌頭感染破5洞　Ian現身按讚

7分鐘前0

小小瑜赴韓追星「熱衰竭險送醫」！　後方人潮湧上曝恐怖經歷

32分鐘前0

Epik High 6年前貓咪搖籃曲翻紅！網友認證有用　獸醫實測愛貓真睡了

1小時前1

馬毓芬首登關子嶺「獻唱馬兆駿遺作」　甜揪老公小旅行

1小時前1

8月9日星座運勢／魔羯感情要當心！　專家警告：別因新鮮出軌

1小時前0

《Heart Signal》女星懷孕控男友失聯！　「來生再相見」警方緊急救援

2小時前44

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態　「過往紛擾靠司法平反」

3小時前35

全聯神曲改編王出手！台藝大才子當反詐騙大使　饒舌短劇超洗腦

3小時前42

Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價9萬

8小時前84

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態
    2小時前83
  2. 沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節
    15小時前12859
  3. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    8/7 21:22268
  4. 歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！網：認不出來
    15小時前1617
  5. 蕭敬騰遭爆要離開老東家　老婆Summer回應了
    11小時前1618
  6. A-Lin、彭佳慧舞台被嫌吵疑遭做局
    10小時前10
  7. 家寧被追問「帳本在哪裡」親出面回覆
    9小時前123
  8. 蘿拉LINE偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」
    13小時前124
  9. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    8/7 13:184819
  10. 趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」
    8/8 07:593211
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合