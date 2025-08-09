8月9日星座運勢／魔羯感情要當心！ 專家警告：別因新鮮出軌
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：努力完成工作
感情：態度盡量保守
財運：審視理財規劃
幸運色：深棕色
貴人：天秤
小人：處女
工作：爭吵沒有助益
感情：不安全感作祟
財運：投資小額商品
幸運色：香檳色
貴人：處女
小人：雙子
工作：多方讚美績效
感情：增加信心魅力
財運：解決財務危機
幸運色：虎皮色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【土象星座】
工作：尊重對手想法
感情：別因新鮮出軌
財運：不投資不懂的
幸運色：橡木色
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：負擔累積增加
感情：不必過度傷心
財運：制定實際計畫
幸運色：草綠色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：忙亂心浮氣躁
感情：在乎是出自愛
財運：平常心境理財
幸運色：深紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
【水象星座】
工作：邁入新的狀態
感情：平衡一切爭執
財運：正偏財運變好
幸運色：星空色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：較易力不從心
感情：想法盡量說白
財運：諮詢理財專員
幸運色：莓果色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：更加低調投入
感情：主動增加互動
財運：切忌輕信謠言
幸運色：薄荷綠
貴人：射手
小人：金牛
【火象星座】
工作：溫婉糾正錯誤
感情：邁入感情平淡
財運：避免操之過急
幸運色：純白色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：謹慎面對客人
感情：多加包容對待
財運：多加謹慎理財
幸運色：鐵灰色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：工作步上軌道
感情：容易產生誤會
財運：不是投資時機
幸運色：海藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響