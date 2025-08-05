趙薇出事！3公司股權遭凍結「金額破0.6億台幣」幫前夫家作擔保

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙薇以《還珠格格》裡「小燕子」一角紅遍華人圈，2021年傳出她與富商前夫黃有龍的巨額債務問題，陷入遭封殺的窘境。而她今年數度澄清與男方的財務現況，5日傳出名下3家公司股權被法院凍結，金額超過0.6億台幣。

▲趙薇傳出名下3公司股權被法院凍結，金額達1590萬人民幣（約台幣6627萬元）。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《三湘都市報》報導，趙薇名下3家公司，包括西藏龍薇文化傳媒有限公司、合寶文娛集團有限公司，以及蕪湖東潤發投資有限責任公司，其持有的股權被北京市東城區人民法院執行凍結措施，期限為3年。凍結金額分別為190萬、500萬及900萬人民幣，總計1590萬人民幣（約台幣6627萬元）。

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這並非趙薇第一次面臨股權被凍結。她2021年涉及中國民生信託有限公司相關保證合約糾紛，所持有的12.6萬人民幣（約台幣52.5萬元）至900萬人民幣（約台幣3751萬元）不等的股權遭到凍結。

而趙薇的金錢債務與前夫家人有關。她曾為前夫黃有龍的胞姊黃莉所經營「廣州風火輪機械製造有限公司」融資項目提供擔保，但在2021年，因債務人違約，債權人中國民生信託有限公司向法院提起訴訟，要求擔保人承擔連帶責任。雖然她2024年12月公開宣布與黃有龍離婚，並強調不承擔對方債務，但由於擔保行為發生在婚姻存續期間，仍需依法承擔相應的法律責任。

趙薇過去商業版圖驚人，高峰期曾擔任17家公司的股東，事業遍布影視、文娛、投資、科技、房地產等行業。她這幾年陸續有公司註銷或吊銷，2017年因龍薇傳媒收購案涉及信息披露違規，被證監會處以60萬元罰款，個人另被罰30萬元並被禁入證券市場5年。