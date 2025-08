7年前開唱取消　MY FIRST STORY守約返台：帶著遺憾全力以赴

記者吳睿慈/綜合報導

日本人氣搖滾樂團MY FIRST STORY出道以來舉辦首次亞洲巡迴演唱會,台北站確定於8月9日在南港展覽館舉行,這也是他們至今在台灣最大規模的演出。原訂2018年要登台開唱卻因故取消,讓粉絲久等7年,他們談到確定演出的當下,團員感性表示:「真的有種終於要來了的感覺,當時我們自己也很懊惱,這次會帶著那份遺憾全力以赴!」

▲7年前開唱取消,MY FIRST STORY守約返台。(圖/和協整合行銷提供)



MY FIRST STORY推出過多首膾炙人口的作品,包括與HYDE合作的〈夢幻〉、〈i’m a mess〉等,在台灣擁有高人氣。談到7年來的成長,團員表示:「我們在樂曲完成度和作為一個樂團的整體力量上都有顯著提升。」而時隔六年推出的〈You’re already dead〉也終於解禁上架串流,「過去因為一些內部的問題無法發行,這次終於可以讓大家聽到了!」

亞洲巡演已經開跑,他們在泰國、新加坡留下難忘回憶,「感受到現場觀眾對我們音樂的愛,即使是抒情曲也會打開手機燈光照亮全場,真的很感動。」面對即將登場的台北場,他們也透露將會「更任性地展現真實的自己」,並希望觀眾不只是聽歌,而是能欣賞整場演出的流動與故事性。

近期團員熱愛的動畫作品是《咒術迴戰》,也分享團內最近最熱中的話題是「音樂與人生觀」。至於是否特別設計大場地專屬舞台?團員笑言:「沒有炫技的安排,更在意怎麼維持並放大我們的世界觀。」而聊到兩首破億點閱作品的感想,他們坦言:「那是突破一個階段性目標的感覺,真的很開心。」

《MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 at Taipei》將於8月9日在台北南港展覽館舉行,票價為新台幣5200、4200、3200元三種,門票已於年代售票系統全面啟售,更多詳情請鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。