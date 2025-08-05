億級新生代imase宣布「無限期休養」！　剛唱完武道館：讓大家擔心了

記者張筱涵／綜合報導

日本新生代人氣歌手imase傳出健康亮紅燈，官方於8月4日透過網站公告，imase將暫停所有藝人活動，消息一出震驚樂壇與粉絲。

▲imase無限期休養。（圖／翻攝自Instagram／imase11_9）



日本環球音樂表示：「7月25日於日本武道館舉辦演唱會後，imase身體狀況急轉直下，經醫師診斷後確認需要長期療養，為讓他專心恢復健康，決定即刻中止目前所有演藝行程與媒體曝光。」

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官方公告中提到，公司將以藝人健康為最優先考量，呼籲粉絲與各界理解並支持這項決定。未來有關活動異動資訊，也會透過各官方管道更新說明。

imase也親自透過留言對粉絲致歉與致意：「這麼突然的通知，讓大家擔心了真的很抱歉。」他坦言自己本不是擅長休息的人，但為了長遠人生，決定聽從醫囑：「我會好好地休息，等恢復後再重新啟程。大家的溫暖話語我都有收到，真的非常感謝！」這番話也讓不少粉絲留言鼓勵，盼他早日康復歸隊。

▲imase公司與本人聲明。（圖／翻攝自Instagram／imase11_9）



23歲的imase自出道以來，以療癒嗓音與清新創作風格累積不少粉絲，2023年更首度登上日本武道館開唱。如今因健康因素暫別舞台，也讓歌迷相當不捨。