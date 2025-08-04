才從韓國出道！SEVENTOEIGHT「操到送醫3次」虛脫全身傷

▲ SEVENTOEIGHT攜新歌登打歌舞台。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團SEVENTOEIGHT正式從韓國出道推出單曲〈Drip & Drop〉，並初登兩大音樂節目，為求完美開全麥，六位成員魔鬼特訓三天，隊長麒文親自率隊，邊跑邊唱等操練全上，只為維持最佳狀態，儘管準備充分，初登台仍難掩緊張，學駿手抖腦空白，美祥M更因緊張變臉成模仿對象，反倒紓解了大家情緒。團員靠著堅定團魂克服難關，看到台下台灣粉絲現身應援，更是感動到紅眼眶。

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▲▼ SEVENTOEIGHT新歌舞步跳到全員瘀青。（圖／天空娛樂提供）



這支「雞爪舞」要求高強度爆發力，被團員封為「魔王級作品」，副歌「三連踢＋重拍跪姿」，導致全員膝蓋瘀青，練舞都得戴護膝，美祥M為求完美，甚至因此膝蓋發炎跑了三次醫院，他苦笑表示：「每跳一次就虛脫一次，根本不是人能跳的舞！」其艱辛可見一斑。

不僅舞步考驗，成員們還得穿三公斤重鞋練舞，核心與腿力備受考驗。為此他們同步進行重訓，一個月下來，每位成員都瘦了三公斤，雙腿更布滿瘀青。JAGGER柏佑笑稱：「練完都比誰瘀青多，像在比戰績！」這些戰績也證明了「雞爪舞」的艱難。

從MV拍攝到首次發片秀、打歌舞台，SEVENTOEIGHT接著又馬不停蹄面對韓國媒體高壓宣傳，面對地獄週，成員們相互打氣，靠冰咖啡、提神飲料續命，儘管每天僅睡三到五小時，他們腎上腺素激發，越戰越勇。麒文甚至累到直播時睡著，卻仍精神飽滿。他笑稱：「能上通告宣傳是幸福的事！想到歌迷和舞台，動力就充滿！」足見對舞台的熱愛。

