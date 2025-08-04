恭喜黃宇哲當爸！孕妻熬過公車跌倒　女兒心跳聲變新歌

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜新加坡男星黃宇哲喜迎人生新身份！他今（4日）透過社群平台報喜，宣布與太太Lulu在2日平安生下寶貝女兒Toto，除了分享從陪產到新生兒出生的感動歷程，他也推出獻給女兒的全新歌曲〈第一封情書〉，將滿溢的父愛化作旋律，甚至把女兒的心跳聲融入其中，感動無數網友。

▲黃宇哲老婆生了。（圖／翻攝自黃宇哲IG）

「我們一直熱切期盼的時刻終於來臨了⋯⋯。」黃宇哲感性回憶，當天前往醫院的路上異常漫長，他看著Lulu被推進手術室的那一刻，內心湧上一股「害怕摯愛被帶走」的不安情緒。他也透露太太過去近10個月的懷孕旅程並不輕鬆，Lulu不僅曾在公車上跌倒、被診斷出妊娠糖尿病，還歷經嚴重的食慾不振。直到生產當天，Lulu剛吃完產後第一餐便因麻醉副作用全數嘔吐，他看在眼裡、疼在心頭，也更理解「媽媽對孩子的愛」。

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▲黃宇哲Lulu成為一家三口幸福家庭。（圖／翻攝自黃宇哲IG）

這段寶貴經歷促使黃宇哲創作〈第一封情書〉，作為送給Toto的第一份見面禮。他表示，這首歌不僅凝聚了他與Lulu對女兒滿滿的愛，也在鼓點中加入Toto的心跳聲，「希望不管在什麼時候，10年、20年、30年……她都能用不同的角度理解這首歌。」這首歌也象徵著他們正式迎接新生命、開啟一家三口新旅程的重要時刻。

