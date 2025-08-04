宋英奎酒駕後懊悔喊「我毀了一切」！3主因夾擊成壓倒他最後稻草

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員宋英奎前陣子因酒駕風波引發爭議，近日更驟然離世，震驚演藝圈。隨著他生前的狀況逐漸曝光，外界得知他近年承受龐大心理壓力，包括經濟困境與惡意留言的雙重夾擊，令人倍感遺憾。而他先前向公眾懺悔表示「我毀了一切」的一番言論也再度被提及，讓人不勝唏噓。

▲宋英奎驟然離世，衝擊南韓演藝圈。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《OSEN》4日報導，宋英奎與妻子各自經營事業，他持續演藝活動，妻子則經營咖啡廳，夫妻倆努力維持生計。但近年景氣不佳，導致經濟壓力逐漸加劇，最終承受重大損失。一名友人透露：「去年見到他時，他已與家人分開生活。作品減少、私事繁雜導致狀況惡化，而在這樣的情況下又發生酒駕事件，讓他對未來感到極度茫然。」

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自6月25日酒駕事件曝光以來，宋英奎心理狀態急轉直下。因輿論撻伐，他被迫暫停演藝工作，不僅退出舞台劇，連正在播出的《TRY：我們成為奇蹟》、《I Shopping》也宣布將盡可能刪減他的畫面。一名知情人士向韓媒透露：「他被惡意報導與留言所擾，情緒非常低落。」

▲宋英奎生前曾真心懺悔。（圖／翻攝自劇照）

警方表示，宋英奎於4日早上8點左右，於停在京畿道龍仁一處住宅區的一輛車內，被友人發現已無生命跡象，現場未發現他殺跡象與遺書，目前警方正調查詳細死因。此前於6月19日晚間11點左右，宋英奎在與友人聚餐飲酒後駕車返家，路上被警方攔查並確定酒駕，血液酒精濃度達到吊銷駕照標準（0.08%以上），案件已送送檢方。

對於酒駕事件，宋英奎曾透過媒體坦言懊悔：「我當時真的瘋了，一時的錯誤毀了一切。」他也向長期支持他的觀眾與朋友致歉：「真的非常對不起一直相信我、支持我的人。」