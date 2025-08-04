蕭秉治合體中信兄弟飆歌！　畫面太美粉嗨炸：根本偶像男團

▲ 蕭秉治擔任中信兄弟年度大型K歌主題日賽末演出嘉賓。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蕭秉治8月23日將舉辦《活著 Alive》高雄巨蛋演唱會，昨搶先受邀於中信兄弟年度大型K歌主題日「Channel B vol.2」賽末演出，蕭秉治開場帶來經典情歌〈我還是愛著你〉，因應大型K歌的主題，就連現場歌詞都以KTV的歌詞跑馬燈方式顯示，瞬間將大巨蛋變身成超大型萬人KTV包廂，並擔任第12屆「我不是歌手」歌唱大賽的特別評審，蕭秉治不只帶來精彩演出，也見證球員們的歌唱實力，一起用音樂嗨翻大巨蛋。

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▲ 蕭秉治與中信兄弟球員王威晨、張志豪、岳東華共同合唱。（圖／相信音樂提供）



蕭秉治分享：「今年跟中信兄弟非常有緣分，很榮幸可以幫中信兄弟寫歌、製作〈進化〉這首年度歌曲，感謝邀請！希望大家都能享受這個夜晚。」今年3月，蕭秉治受中信兄弟邀請量身創作2025年年度歌曲〈進化 B EVOLUTION〉，除了是首度為中信兄弟寫歌，也是首次與中信兄弟球員王威晨、張志豪、岳東華共同合唱，昨四人也合體首唱〈進化 B EVOLUTION〉，他們也特地還原MV中的服裝造型，就像4人一起從MV裡走入真實的球場「進化」，帥氣模樣也被主持人稱讚像「偶像男子團體」。

▲ 蕭秉治和張志豪合唱《毒藥》。（圖／相信音樂提供）



而張志豪分享他的夫人本身就是蕭秉治的粉絲，兩人也特別驚喜帶來〈毒藥〉合唱，蕭秉治與張志豪合唱時不只深情對望，甚至還手牽手一起離場，逗趣的畫面引起全場尖叫聲連連並起鬨喊「在一起」。

蕭秉治也特別擔任中信兄弟第12屆「我不是歌手」歌唱比賽的評審，四組球員參賽者各個身懷絕技，不只會打球也會唱歌！四組參賽球員都獻出加分大法，黃韋盛帶著腳踏車上台、許庭綸首次參賽就獻給大巨蛋、鄭浩均找來Passion Sisters女孩小迪手牽手合唱、羅戈及黃博多帶來熱情的拉丁歌曲，每位的演唱都讓蕭秉治驚嘆不已，而蕭秉治也分享他的評分標準：「只要在唱歌時很享受在狀態裡，就會給他很高分！」

