記者劉宜庭／綜合報導

南韓女團PURPLE KISS無預警投下震撼彈，所屬公司RBW於昨（3日）突然發布公告，宣布團體將於今年11月正式結束活動，令粉絲大為震驚。消息一出，成員們陸續透過手寫信向粉絲道別，語氣滿是不捨與感謝，社群平台瞬間湧入大量哀號與質疑聲浪。

▲PURPLE KISS無預警宣布解散。（圖／翻攝自IG／PURPLE KISS）



[廣告]請繼續往下閱讀...

RBW表示，期間與成員們進行了長時間討論，最終尊重彼此意見並達成共識，決定於11月解散，「雖然團體活動將劃下句點，但我們會如期完成既有行程，包括8月底的英文專輯、日本宣傳、美洲巡演與韓國演唱會。」

PURPLE KISS是MAMAMOO師妹團，出道於2021年，原是7人女團，2022年朴志殷退團後，由羅高恩、Dosie、Ireh、Chaein、SWAN及日籍成員Yuki組成，官方粉絲名稱為「PLORY」。

▲PURPLE KISS無預警宣布解散。（圖／翻攝自IG／PURPLE KISS）



【經紀公司公告全文】

您好，這裡是 RBW。

首先，向一直以來無私地支持PURPLE KISS的 PLORY粉絲們致以深深的感謝。

本公司決定針對PURPLE KISS的團體活動及未來計劃發表正式聲明。最重要的是，對於突然傳達此消息，我們感到十分抱歉。

即將到來的 11 月，PURPLE KISS將結束團體活動。

由於對團體的深厚情感，本公司與成員們曾長時間認真討論未來的方向。最終，我們尊重彼此的意見，並以支持各自夢想的心情達成一致結論。

雖然團體活動即將畫下句點，但為了回饋大家至今為止的支持與愛，我們計劃如期完成已安排的活動。

接下來，PURPLE KISS將從 8 月底發行英文專輯開始，展開日本宣傳、美洲巡演以及韓國演唱會等活動，在剩下的時間裡繼續與PLORY同行。

本公司與PURPLE KISS一同度過了無數美好時光。

感謝這六位成員在過去的日子裡讓PURPLE KISS閃耀光芒。

雖然有時候我們也曾面臨不足與不完美，但正因為成員們的全心投入，以及始終在身旁支持的粉絲，讓每一刻都熠熠生輝。

再次感謝始終以溫暖目光愛著PURPLE KISS的PLORY們

謝謝大家。

【Dosie手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Dosie。

從2021年3月15日起，我以PURPLE KISS這個團體，盡了最大的努力，和PLORY們創造了許多無法忘懷的回憶。雖然也有過艱難和疲憊的時刻，但因為有親愛的PLORY們和成員們，所以我才能好好地撐過來，並且能夠走到現在。

然後，經過與公司長時間的討論，我決定以今年底為期限，結束PURPLE KISS的活動。

和PLORY們、成員們，以及我們公司朴部長一起度過的時間，我想會永遠深深地留在我的心裡。

我會像往常一樣，多笑一點，毫無保留地愉快完成剩下的活動。

這段期間，感謝所有支持和喜愛PURPLE KISS活動和音樂的人們，我寫下這封信來結束。剩下的時間也請多多關照。

PLORY們，我愛你們 :)

-PURPLE KISS Dosie 敬上.

【Ireh手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Ireh。

經過長時間對未來的思考和討論，我決定在今年11月結束PURPLE KISS的活動。

對於突然傳達這個消息，我感到非常不捨和抱歉。

真心感謝大家至今為止對我的信任和支持，托大家的福，我的人生創造了許多最珍貴的瞬間。

我會將PLORY們所創造的回憶深藏於心，無論未來以何種面貌，我都會以自己的方式繼續前進。

我希望在剩下的時間裡，和PLORY們一起創造更多美好的回憶。如果能和我們一起走到最後，對我來說將是莫大的力量。

能遇到像家人一樣的成員和PLORY們，我真心感到幸福。

永遠愛你們

Ireh 敬上。

【Chaein手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Chaein。

我思考了很久該如何開口。

在經過無數次的寫下又擦去，反覆思考之後，今天我小心翼翼地寫下了這篇文章。在PURPLE KISS度過的時光，對我來說是珍貴的回憶。

而在所有這些瞬間的中心，一直都有PLORY們。

無論是歡笑、哭泣、應援，還是默默等待，

那段時間對我來說是多麼大的力量，這封短短的信無法完全表達我的心意，但我希望我的真心能傳達給你們一點點。

感謝所有一直以來喜愛PURPLE KISS的人們。PLORY我愛你們！

Chaein 敬上

【SWAN手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的SWAN。

由於突如其來的公告，我很難向PLORY們開口，但我仍然提筆寫下了這封信。

首先，感謝所有一直以來喜愛PURPLE KISS的人們。

我不知道我是否曾將自己被愛以及回報愛視為幸福和理所當然的事情。經過與成員們長時間的討論和思考，我決定以積極的態度去面對未來。雖然我對曾經喜愛我們的PLORY們感到非常抱歉，但我會努力生活，讓這些珍貴的瞬間不被遺忘，並以更好的面貌與大家見面。

在「SWAN」這個名字累積了許多珍貴回憶和成長的同時，我將以「朴SWAN」這個名字，以全新的面貌，讓大家看到更多的可能性。

我將會為一直以來支持我、為我祈禱的PLORY們祈福，因為你們是我生命中的動力。

未來的所有活動，我都會以愉快而真誠的心情去面對。

PLORY們，感謝你們至今的愛護與關愛。

今天也學習了，愛你們。

SWAN 敬上。

【Yuki手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Yuki。

經過與公司長時間的討論，我決定結束PURPLE KISS的團體活動。對於突然告知這個消息，我對珍愛的PLORY們感到非常抱歉。

出道四年來，作為PURPLE KISS活動期間所經歷的一切、所有一同度過的人們和回憶，對我來說都是無法忘懷的寶貴財富。

最重要的是，當我感到艱難和疲憊時，

以及在每個瞬間，總是成為我的力量，給予我支持的「PLORY」和「成員們」。

真心感謝你們。

直到最後，作為「PURPLE KISS」的「Yuki」，

我將會毫無保留地盡力完成剩下的活動。

謝謝大家。

PLORY們，真的非常愛你們 ：)

Yuki 敬上。

【羅高恩手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的羅高恩。

雖然有些話語是無法透過文字表達的，但即便如此，我也小心翼翼地寫下這些。

首先，對於突然的消息讓PLORY感到震驚，我感到非常抱歉。

一直以來，關於PURPLE KISS，以及作為「一個人」的羅高恩，公司和成員們都付出了許多思考和努力。

經過深思熟慮後，羅高恩決定作為羅高恩人生的一部分，很難繼續以PURPLE KISS的身份活動。

所以，這並非一時興起，而是經過了長時間的思考和許多討論後做出的艱難決定。

這也是因為在初次見面時，我就想對真心喜愛我的PLORY們表達最真誠的感謝。

在PURPLE KISS活動期間，透過和PLLI們一起累積的寶貴回憶，我想要毫無保留地珍藏。

我一直都希望，如果羅高恩能和PLORY們一起成長，那就再好不過了。

希望我的心意能好好傳達。

成員們，好好照顧身體，好好吃飯，你們都是我非常非常珍惜的人。

羅高恩 敬上

▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）