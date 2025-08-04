ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

藍波正妹女兒飆跳〈看我72變〉致敬
7-11寄杯咖啡買8送8
台灣第一人！宋芸樺紐約電影節奪獎
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

戴凱文 若盈 魏如昀 魏如萱 瑟琪 IRENE 江俊翰 東海

僅出道4年！PURPLE KISS無預警宣布解散　6成員告別：盡力完成剩下活動

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女團PURPLE KISS無預警投下震撼彈，所屬公司RBW於昨（3日）突然發布公告，宣布團體將於今年11月正式結束活動，令粉絲大為震驚。消息一出，成員們陸續透過手寫信向粉絲道別，語氣滿是不捨與感謝，社群平台瞬間湧入大量哀號與質疑聲浪。

▲PURPLE KISS無預警宣布解散。（圖／翻攝自IG／PURPLE KISS）

▲PURPLE KISS無預警宣布解散。（圖／翻攝自IG／PURPLE KISS）

▲PURPLE KISS無預警宣布解散。（圖／翻攝自IG／PURPLE KISS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

RBW表示，期間與成員們進行了長時間討論，最終尊重彼此意見並達成共識，決定於11月解散，「雖然團體活動將劃下句點，但我們會如期完成既有行程，包括8月底的英文專輯、日本宣傳、美洲巡演與韓國演唱會。」

PURPLE KISS是MAMAMOO師妹團，出道於2021年，原是7人女團，2022年朴志殷退團後，由羅高恩、Dosie、Ireh、Chaein、SWAN及日籍成員Yuki組成，官方粉絲名稱為「PLORY」。

▲PURPLE KISS無預警宣布解散。（圖／翻攝自IG／PURPLE KISS）

▲PURPLE KISS無預警宣布解散。（圖／翻攝自IG／PURPLE KISS）

【經紀公司公告全文】

您好，這裡是 RBW。

首先，向一直以來無私地支持PURPLE KISS的 PLORY粉絲們致以深深的感謝。

本公司決定針對PURPLE KISS的團體活動及未來計劃發表正式聲明。最重要的是，對於突然傳達此消息，我們感到十分抱歉。

即將到來的 11 月，PURPLE KISS將結束團體活動。
由於對團體的深厚情感，本公司與成員們曾長時間認真討論未來的方向。最終，我們尊重彼此的意見，並以支持各自夢想的心情達成一致結論。

雖然團體活動即將畫下句點，但為了回饋大家至今為止的支持與愛，我們計劃如期完成已安排的活動。
接下來，PURPLE KISS將從 8 月底發行英文專輯開始，展開日本宣傳、美洲巡演以及韓國演唱會等活動，在剩下的時間裡繼續與PLORY同行。

本公司與PURPLE KISS一同度過了無數美好時光。
感謝這六位成員在過去的日子裡讓PURPLE KISS閃耀光芒。
雖然有時候我們也曾面臨不足與不完美，但正因為成員們的全心投入，以及始終在身旁支持的粉絲，讓每一刻都熠熠生輝。
再次感謝始終以溫暖目光愛著PURPLE KISS的PLORY們

謝謝大家。

【Dosie手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Dosie。

從2021年3月15日起，我以PURPLE KISS這個團體，盡了最大的努力，和PLORY們創造了許多無法忘懷的回憶。雖然也有過艱難和疲憊的時刻，但因為有親愛的PLORY們和成員們，所以我才能好好地撐過來，並且能夠走到現在。

然後，經過與公司長時間的討論，我決定以今年底為期限，結束PURPLE KISS的活動。

和PLORY們、成員們，以及我們公司朴部長一起度過的時間，我想會永遠深深地留在我的心裡。

我會像往常一樣，多笑一點，毫無保留地愉快完成剩下的活動。

這段期間，感謝所有支持和喜愛PURPLE KISS活動和音樂的人們，我寫下這封信來結束。剩下的時間也請多多關照。

PLORY們，我愛你們 :)

-PURPLE KISS Dosie 敬上.

【Ireh手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Ireh。

經過長時間對未來的思考和討論，我決定在今年11月結束PURPLE KISS的活動。

對於突然傳達這個消息，我感到非常不捨和抱歉。

真心感謝大家至今為止對我的信任和支持，托大家的福，我的人生創造了許多最珍貴的瞬間。

我會將PLORY們所創造的回憶深藏於心，無論未來以何種面貌，我都會以自己的方式繼續前進。

我希望在剩下的時間裡，和PLORY們一起創造更多美好的回憶。如果能和我們一起走到最後，對我來說將是莫大的力量。

能遇到像家人一樣的成員和PLORY們，我真心感到幸福。

永遠愛你們

Ireh 敬上。

【Chaein手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Chaein。

我思考了很久該如何開口。

在經過無數次的寫下又擦去，反覆思考之後，今天我小心翼翼地寫下了這篇文章。在PURPLE KISS度過的時光，對我來說是珍貴的回憶。

而在所有這些瞬間的中心，一直都有PLORY們。

無論是歡笑、哭泣、應援，還是默默等待，

那段時間對我來說是多麼大的力量，這封短短的信無法完全表達我的心意，但我希望我的真心能傳達給你們一點點。

感謝所有一直以來喜愛PURPLE KISS的人們。PLORY我愛你們！

Chaein 敬上

【SWAN手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的SWAN。

由於突如其來的公告，我很難向PLORY們開口，但我仍然提筆寫下了這封信。

首先，感謝所有一直以來喜愛PURPLE KISS的人們。

我不知道我是否曾將自己被愛以及回報愛視為幸福和理所當然的事情。經過與成員們長時間的討論和思考，我決定以積極的態度去面對未來。雖然我對曾經喜愛我們的PLORY們感到非常抱歉，但我會努力生活，讓這些珍貴的瞬間不被遺忘，並以更好的面貌與大家見面。

在「SWAN」這個名字累積了許多珍貴回憶和成長的同時，我將以「朴SWAN」這個名字，以全新的面貌，讓大家看到更多的可能性。

我將會為一直以來支持我、為我祈禱的PLORY們祈福，因為你們是我生命中的動力。

未來的所有活動，我都會以愉快而真誠的心情去面對。

PLORY們，感謝你們至今的愛護與關愛。

今天也學習了，愛你們。

SWAN 敬上。

【Yuki手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的Yuki。

經過與公司長時間的討論，我決定結束PURPLE KISS的團體活動。對於突然告知這個消息，我對珍愛的PLORY們感到非常抱歉。

出道四年來，作為PURPLE KISS活動期間所經歷的一切、所有一同度過的人們和回憶，對我來說都是無法忘懷的寶貴財富。

最重要的是，當我感到艱難和疲憊時，

以及在每個瞬間，總是成為我的力量，給予我支持的「PLORY」和「成員們」。

真心感謝你們。

直到最後，作為「PURPLE KISS」的「Yuki」，

我將會毫無保留地盡力完成剩下的活動。

謝謝大家。

PLORY們，真的非常愛你們 ：)

Yuki 敬上。

【羅高恩手寫信全文】

大家好，我是PURPLE KISS的羅高恩。

雖然有些話語是無法透過文字表達的，但即便如此，我也小心翼翼地寫下這些。

首先，對於突然的消息讓PLORY感到震驚，我感到非常抱歉。

一直以來，關於PURPLE KISS，以及作為「一個人」的羅高恩，公司和成員們都付出了許多思考和努力。

經過深思熟慮後，羅高恩決定作為羅高恩人生的一部分，很難繼續以PURPLE KISS的身份活動。

所以，這並非一時興起，而是經過了長時間的思考和許多討論後做出的艱難決定。

這也是因為在初次見面時，我就想對真心喜愛我的PLORY們表達最真誠的感謝。

在PURPLE KISS活動期間，透過和PLLI們一起累積的寶貴回憶，我想要毫無保留地珍藏。

我一直都希望，如果羅高恩能和PLORY們一起成長，那就再好不過了。

希望我的心意能好好傳達。

成員們，好好照顧身體，好好吃飯，你們都是我非常非常珍惜的人。

羅高恩 敬上

▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）

▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）

▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）

▲PURPLE KISS成員手寫信。（圖／翻攝自PURPLE KISS官網）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

PURPLE KISS

推薦閱讀

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！熟人發現急報警　上月才爆酒駕

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！熟人發現急報警　上月才爆酒駕

7小時前

宋英奎驟逝享年55歲！留下妻女…2韓劇還在播　演《雞不可失》爆紅

宋英奎驟逝享年55歲！留下妻女…2韓劇還在播　演《雞不可失》爆紅

7小時前

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業　曾來台念書賣餛飩

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業　曾來台念書賣餛飩

9小時前

肚痛以為生理期！舒子晨「運動完掛急診」醫：破掉了，整個腹腔出血

肚痛以為生理期！舒子晨「運動完掛急診」醫：破掉了，整個腹腔出血

6小時前

快訊／啦啦隊女神河智媛、禹洙漢老闆遭砍死！樂天回應：會關心他們狀態

快訊／啦啦隊女神河智媛、禹洙漢老闆遭砍死！樂天回應：會關心他們狀態

2小時前

宋英奎遺照曝光！親友悲猜他「離世原因」　生前分居妻女戲約驟減

宋英奎遺照曝光！親友悲猜他「離世原因」　生前分居妻女戲約驟減

5小時前

台巴混血男神現身警局報案！「健身房遭噁男性騷」痛訴：覺得自己很髒

台巴混血男神現身警局報案！「健身房遭噁男性騷」痛訴：覺得自己很髒

21小時前

唐綺陽運勢／水逆結束倒數！雙子「感情很心累」 射手貴人運旺

唐綺陽運勢／水逆結束倒數！雙子「感情很心累」 射手貴人運旺

11小時前

粿粿迎31歲生日！范姜彥豐深夜獨自看電影「夫妻0互動」　過往恩愛已逝去

粿粿迎31歲生日！范姜彥豐深夜獨自看電影「夫妻0互動」　過往恩愛已逝去

4小時前

五月天唱一半「超狂嘉賓」空降舞台！　全場一看激動叫瘋

五月天唱一半「超狂嘉賓」空降舞台！　全場一看激動叫瘋

8/3 14:37

李多慧許願成功！進軍台灣影壇「50歲徐若瑄演她媽」爆拍鬼片掀話題

李多慧許願成功！進軍台灣影壇「50歲徐若瑄演她媽」爆拍鬼片掀話題

10小時前

《母胎》志軟低調熱戀中！「波浪大捲、長髮」近況美到認不出

《母胎》志軟低調熱戀中！「波浪大捲、長髮」近況美到認不出

8/3 14:55

熱門影音

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思遭經紀人PUA委屈落淚

趙露思遭經紀人PUA委屈落淚
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！

趙露思直播澄清「沒瘋」 吐心聲：不想再忍了！
魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
超凍齡！濱崎步隔17年來台　「TAIPEI」穿上身..中文喊：開心嗎！

超凍齡！濱崎步隔17年來台　「TAIPEI」穿上身..中文喊：開心嗎！
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
王偉忠曝沈玉琳病況好多了　打給潘若迪就好

王偉忠曝沈玉琳病況好多了　打給潘若迪就好
割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!
魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心

魏如萱認愛小21歲Ian捲三角戀　親妹魏如昀：當然是有關心
銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

康康自爆和小18歲嫩妻分房12年！　與沈玉琳同患B型肝炎：也給我警惕

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

趙露思控公司「威脅封殺＋騙走800萬」　生病還自己賠錢...火大開撕：我不幹了

温昇豪「看年輕人談戀愛」失控罵XXX　謝祖武虧兒子謝展榮「戀綜生存力0」

温昇豪「看年輕人談戀愛」失控罵XXX　謝祖武虧兒子謝展榮「戀綜生存力0」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

魏如萱小男友才被拍「約會前女友若盈」　深夜突宣布分手：是時候離開對方！

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

「信義割喉案」家屬怒：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死「人權都在壞人那」

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

王偉忠不打擾沈玉琳「問潘若迪就好」　盼小S復出..憂徐媽媽：她需要幫助

看更多

【高雄醫院遭硬闖】20名黑衣人壓制保全！中控室設備遭破壞

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前10

趙露思直播訴苦竟意外帶貨！　「同款帽子包包搶到斷貨」

16分鐘前0

勇兔親拍綁架戲「關進後車廂」王瞳救援沒動靜　她嚇傻恐慌發作！

25分鐘前0

孫綻重返成功嶺當兵！遭剃髮「猙獰皺眉」意外成亮點　網友：真的會痛

37分鐘前0

李燕43歲「沒生小孩」不遺憾！　再婚2年揭真實心聲

41分鐘前2360

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　全身瘀青…確定提告

52分鐘前22

瑀熙嫁圈外人1年認婚後不合　「想搭商務艙遭尪狠拒」爭執內幕曝

1小時前813

賓賓哥又出事！遭爆「利用宗教斂財」群組訊息曝光　本人回應了

1小時前31

宋英奎酒駕後懊悔喊「我毀了一切」！3主因夾擊成壓倒他最後稻草

1小時前0

韓團KARD隔7年登台開唱！　卡司曝光「印尼、越南大咖」全來了

1小時前0

看演唱會「第3排變第13排」現場才知！　原因讓陳奕迅歌迷氣炸

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！
    7小時前2817
  2. 宋英奎驟逝享年55歲！
    7小時前245
  3. 趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業
    9小時前3815
  4. 肚痛以為生理期！舒子晨「運動完掛急診」
    6小時前2
  5. 快訊／啦啦隊女神河智媛、禹洙漢老闆遭砍死！樂天回應：會關心他們狀態
    2小時前124
  6. 宋英奎遺照曝光！親友悲猜他「離世原因」
    5小時前228
  7. 台巴混血男神健身房遭性騷擾！
    21小時前3814
  8. 唐綺陽運勢／水逆結束倒數！
    11小時前62
  9. 粿粿迎31歲生日
    4小時前411
  10. 五月天唱一半「超狂嘉賓」空降舞台！　全場一看激動叫瘋
    8/3 14:37141
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合