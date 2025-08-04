記者潘慧中／綜合報導

壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，之前證實加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」，成為首位台灣啦啦隊外援成員，令粉絲又驚又喜。近日更讓人眼睛為之一亮的是，她在生日前夕分享一張比基尼辣照，吸引上千人朝聖按讚，「到了我的8月，浪漫的年紀，不許活得無趣！」

▲壯壯生日前夕解放超辣比基尼。（圖／翻攝自Instagram／ ula_shen）



照片中，可以看到壯壯身穿一套白底藍點的比基尼，相當映襯她的膚色，低胸剪裁露出呼之欲出的北半球，雙肩帶設計與三角泳褲的綁帶皆為深藍色蝴蝶結點綴。

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壯壯坐在綠色長椅上，體態健康勻稱，特別是腰線明顯，腹部平坦，腿部筆直修長，呈現出自然但鍛鍊有成的狀態。她臉上掛著清新又溫柔的微笑，讓人難以挪開目光。

▲▼壯壯是樂天桃猿啦啦隊團長，之前更證實加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



事實上，壯壯曾透露每週會去上3次健身課，靠運動和克制飲食來維持身材，「我無法迎合所有人的喜好，但在我能努力的情況下，我絕對敬業地面對我每一個工作，做好該做的身材管理。」她雖然偶爾還是會覺得自己不完美，但已經學會溫柔接納自己，也很愛惜家人給的健康身體。