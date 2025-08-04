肚痛以為生理期！舒子晨「運動完掛急診」醫：破掉了，整個腹腔出血

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨回想起多年前某次腹痛的經歷，原以為只是生理期前的不適，便未多加理會，仍繼續運動、遛狗、還與朋友聚餐，怎料痛感逐漸加劇，到了半夜更是痛感升級，「從出生到現在完全沒有體會過的痛。」

▲▼舒子晨本以為是生理期前夕的不舒服。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



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越想越不對勁後，舒子晨連忙就醫掛急診，但因為前面有更嚴重的病人，所以她足足等了3小時，「已經分不清我臉上是汗水還是淚水了。」好不容易輪到她，醫生初步檢查後懷疑是體內囊腫破裂，導致出血。

▲▼舒子晨痛到半夜掛急診。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



「運動的時候破掉，一開始可能它只是破小小的，但我又去運動，又去聚餐，它就是血越流越多，整個腹腔出血。」舒子晨回憶道，醫院同時也緊急安排手術，所幸及時處理，避免更嚴重併發症。

▲舒子晨看完醫生後馬上動手術。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



雖然這段經歷驚險，但舒子晨坦言因禍得福，原因是她本來深受經痛困擾，術後卻出現戲劇性改善，「我現在月經來都不會痛！」

▲舒子晨術後離奇地再也不會生理痛。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）