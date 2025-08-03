疑暗指江宏傑　福原愛「用婚姻比喻桌球混雙」網驚：在說前夫？

記者劉宛欣／綜合報導

日本前桌球選手福原愛在2021年因被爆出不倫戀，形象一落千丈，與台灣前國手江宏傑在同年離婚。近日，福原愛一段去年的訪談片段被挖出，影片中她談論桌球混雙比賽時，意外以夫妻相處為例，強調「老公要能配合老婆」，不僅引發網友熱烈討論，也讓部分人懷疑她是否暗指前夫。網友對此看法不一，有人認為她的比喻很貼切，但也有不少人不禁聯想到她的婚姻。

▲福原愛近年事業重心轉往中國大陸。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛在訪談中談到桌球混雙的重要性時表示：「混雙這個東西，我自己認為要看配合度，還有男生會不會配合女生，我覺得這是最大的一個地方。」她進一步說明：「很多女運動員很想練，但男運動員只想練單打，或者說今天想休息，要看看男運動員能不能配合到女運動員。」此番言論引起外界聯想，部分網友認為她的發言似乎影射過去婚姻中的問題，但也有人支持她的看法。

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▲福原愛用婚姻關係比喻桌球混雙。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛在比喻混雙和夫妻相處時提到：「女運動員練習時間比較長一些，女運動員比較細心，男運動員能不能跟上，就像老公和老婆似的，就是一般老婆要做的事情，老公要支持，就是這樣的感覺。」然而，部分網友認為她的言論過於以自我為中心，似乎希望另一半要能夠全然配合自己的需求。