《西遊記》「如來佛祖」北京病逝…享壽86歲　孫悟空淚崩悼念！

記者黃庠棻／台北報導

吳承恩筆下撰寫的中國古典名著《西遊記》被多次改編成電影、電視劇，央視在1982年播出試拍集《除妖烏雞國》，在當地受到廣大觀眾喜愛，後續也在台灣、香港播映，成為許多劇迷心中的經典之一。怎料，今（3）日卻傳出飾演「如來佛祖」的演員朱廣龍病逝的消息。

▲在《西遊記》飾演「如來佛祖」的朱廣龍於北京病逝。（圖／翻攝自微博）

在央視版播出的電視劇《西遊記》飾演孫悟空的大陸演員六小齡童（3）日在微博公開噩耗，寫下「一代影、視、劇藝術大家朱龍廣老師於2025年8月2日在北京因病逝世，享年86歲，永遠的『如來佛祖』，無限的哀悼與思念」，同時留下許多淚崩的表情符號。

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▲在《西遊記》飾演「如來佛祖」的朱廣龍於北京病逝。（圖／翻攝自微博）

朱龍廣1939年出生，18歲就讀藝校，在中國影視圈深耕40年，除了拍攝電視劇《西遊記》、《武林外傳》、電影《地道戰》之外，也努力發展話劇藝術，其中以《西遊記》的「如來佛祖」一角深植觀眾的心，而他過世的消息傳出後，家屬也發出聲明「他的笑容、崇高品德將深植我們心中」。

▲在《西遊記》飾演「如來佛祖」的朱廣龍於北京病逝。（圖／翻攝自微博）

事實上，當年《西遊記》在籌拍時，導演遇到的唯一困難就是「如來佛祖」，雖然該角色出場的次數不多，但需要的條件卻非常多，從外表來說，飾演者要有佛祖那種肥頭大耳的富態長相，同時給人和藹可親的感覺，當時導演找來16名演員試鏡，其中不乏知名男星，但都沒有找到相似的感覺。

▲在《西遊記》飾演「如來佛祖」的朱廣龍於北京病逝。（圖／翻攝自微博）

一直到有人引薦了朱龍廣，當時他以為只是一場簡單試鏡，沒有化妝、戴了石膏頭套就上台，沒想到他一現身立刻讓所有人驚呆，他前庭飽滿、地闊頭圓、鼻子筆挺，臉上帶莊嚴的微笑俯視，雙目中透出慈祥，一看就心生崇敬親近之心，因此導演當下就決定是他演，也因為這一個舉動，讓他成為許多亞洲觀眾心中「如來佛祖」的代名詞。

▲在《西遊記》飾演「如來佛祖」的朱廣龍於北京病逝。（圖／翻攝自微博）