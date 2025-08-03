集氣！沈玉琳病倒住院第6天　眾星打氣「盼早日恢復健康」

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳上個月29日傳出身體不適，緊急住進三軍總醫院加護病房，雖然病因未公開，不過據悉目前狀況有穩定下來，老婆芽芽事後也在社群發文報平安，引發關注。據側面了解，沈玉琳目前意識清楚，但還在加護病房觀察，社群貼文底下也有不少演藝圈好友留言，希望他能早日康復回歸螢幕。對此，記者關心芽芽、沈玉琳助理，目前尚無回應。

▲沈玉琳健康引發外界擔憂，眾星集氣盼他早日恢復健康。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

沈玉琳病情來的突然，許多好友第一時間急忙聯絡 ，但都無音訊。事後芽芽也在社群報平安，表示沈玉琳經醫師評估後目前正進行休養，「狀況穩定，請大家不用太過擔心」。她也感謝外界一直以來對沈玉琳的關心與支持，強調「我們都有收到，也深深感激」，並呼籲外界避免不必要的揣測與打擾，讓祝福成為最強大的力量。

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沈玉琳過去提攜不少藝人，如今健康引發外界擔憂，演藝圈眾人湧入他社群集氣、包括：鍾欣凌、白雲、苗可麗、小鐘、楊繡惠、陳漢典、曾智希、白家綺、董志成、孫德榮、何妤文等人；甚至超過上千名網友留言幫忙加油，希望他能度過難關，早日恢復健康！

而潘若迪全程陪伴好友，只要有時間就去醫院探病，兩人透過手語溝通，昨更有感而發表示，「我常說，拼命可以賺錢，但拼錢，賺不到命！錢隨時都可以賺，命卻有限。」也真誠送上祝福，「對自己好一點吧，養生不是我們老人的專利，是聰明人的選擇，如果活得不健康，生命的長度就沒有意義了，願你平安健康，是我最簡單也最真誠的祝福。」