李鍾碩、文佳煐《瑞草洞》被指「戲份太少」！　網：只推其他角色線？

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《瑞草洞》8月2日播出第9集，儘管由李鍾碩（李鐘奭）與文佳煐主演，當集劇情卻將重心轉向其他角色，使得這對剛剛成為「公開情侶」的主角戲份明顯減少，引發觀眾高度關注與不滿。

▲《瑞草洞》由李鍾碩與文佳煐主演，但被觀眾認為戲份太少。（圖／翻攝自《瑞草洞》官網）



本集劇情聚焦在裴文婷（柳惠英 飾）因懷孕可能被迫辭職的掙扎，以及趙昌原（姜有皙 飾）對律師職業的質疑，並帶出河尚基（任成宰 飾）面臨家庭與升學的兩難選擇。然而安宙恆（李鍾碩 飾）與康喜智（文佳煐 飾）這對從「十年前香港事件」鋪陳至今的命運戀人，戲份卻僅剩短暫的吃飯與選菜畫面，未再推進感情線，令人失望。

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兩人在上一集中才剛確定關係，成為劇中官方情侶，卻在新一集中幾乎「消失」，讓不少觀眾感嘆「成為情侶反而沒戲份」。劇末預告也未出現兩人甜蜜互動，反而暗示安宙恆與趙昌原將與律所代表展開新一輪對立。

播出後，大量觀眾湧入留言抒發不滿情緒，留言包括：「李鍾碩、文佳煐的戲份太少，感覺根本不是主角」、「終於變成情侶了，卻沒任何發展，好可惜」、「公司是不是只想推其他角色線？」、「CP粉有點失落」。

雖然配角們的成長與困境也備受關注，但觀眾普遍仍期盼兩位主演能重新回歸故事核心，補足情感戲份，延續觀眾對「安姜CP」命運牽引的期待。