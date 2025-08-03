陳文茜肝臟切片縫9針！　藥物過敏「嗓音全沙啞」坐輪椅出院

記者張筱涵／綜合報導

陳文茜8月3日透過社群分享住院近況，並以自嘲口吻感性發文：「人老了，尤其生病了，要懂得毫不害臊稱讚自己。」她透露近日因身體狀況住進台大醫院，接受肝臟切片手術，需縫九針止痛，甚至因藥物過敏導致嗓音沙啞，所幸已出院，貼文並附上多張住院期間的照片，包括輪椅靜置醫院門口、醫護處理傷口，以及她抱著心愛的玩偶「馬來獏」坐在輪椅上的模樣，令人感到動容。

▲陳文茜出院。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy's World News）



陳文茜在貼文中提及，自己在搜尋資料時，偶然發現一篇2010年的舊報導，內容引述她曾在兩廳院演出《故事島》音樂劇前，即席寫下的一段簡訊，描述稻穗被收割前的最後搖曳：「她已知這是生命最後一支舞…她努力搖擺著，發出『稻香』，那是她留給自己最後的味道。」這段文字後來成為該演出開場前螢幕上的開場語。她也笑說：「今日吹牛功課完畢，晚安。」

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▲陳文茜日前接受肝臟切片手術。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy's World News）



文末，陳文茜不忘以幽默筆調鼓勵自己與讀者：「住院五天，抱著馬來獏相依出院。相信我，此時，誇讚自己，是最好的良藥。」即使在疾病之中，她仍不失文人氣質與溫柔堅毅的態度，也讓網友紛紛留言為她加油打氣，感佩她面對病痛的豁達與勇氣。