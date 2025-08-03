陳文茜又住院！「一原因」連扎9針喊：太痛了

▲陳文茜最新病況曝。（圖／翻攝自臉書＠SisyWorldNews）

圖文／CTWANT

資深媒體人陳文茜近年健康狀況亮紅燈，先是在2019年罹患肺腺癌，經歷艱辛抗癌之路；2024年底又確診黑色素癌第4期，目前正在接受免疫治療。經常透過社群分享抗癌過程的她，3日透露自己進行肝臟切片檢查，連扎9針讓她疼痛不已，必須靠著嗎啡止痛。貼文一出，許多網友紛紛留言打氣「無比堅韌的生命，讓人不捨與敬佩」。

陳文茜即便近年來身體狀況不佳，仍經常透過社群平台分享日常生活。3日凌晨她分享3張於台大醫院內的照片，表示近日接受肝臟切片檢查，連挨了9針疼痛不已，只好以麻醉針劑、嗎啡止痛。

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陳文茜透露，本身因體質對針劑略為對藥物過敏，讓嗓子啞了，住院的這5天來只能抱著馬來獏玩偶相依。

而陳文茜雖然正在與病魔對抗，但也同時保持正能量，自我喊話稱「相信我，此時，誇讚自己，是最好的良藥」，同時表示人老了，尤其是生病了，要懂得毫不害臊稱讚自己。

她也挖出2010年某位記者寫的報導，當中指陳文茜的文字有迷人的魅力，隨手拈來都是感情，曾入圍葛萊美的《故事島》旅行音樂，在兩廳院盛大演出前3天，製作人李欣芸坐在咖啡館裡和文茜聊天，她即席寫出一則簡訊送她。

簡訊內容提到，「她已知這是生命最後一支舞，先讓自己略為躺下，接著迎風搖曳，時而低頭，時而扭轉杆子。主人即將收割她的生命，當她疼痛時，正是主人歡悅時。她沒有發出聲音，她知道自己即將化身白色的米粒，餵養她識也不識的人類。她努力搖擺著發出『稻香』，那是她留給自己最後的味道。」

貼文一出感動許多網友，紛紛湧入留言區為她打氣，「謝謝文茜姐姐示範何為優雅智慧的美麗大人生」、「能在病中餵養許多人，真是我的女神」、「妳真的文筆佳，又樂觀，祝福妳一切平安順心」、「最美麗的女人，充滿知性美的文茜姐」、「祝福文茜美女早日康復，繼續聽妳吹牛」、「文茜姐，您是最棒的，值得大家稱讚」、「最棒的妳、勇敢的妳加油」、「真是無比堅韌的生命，讓人不捨與敬佩」、「勇敢的文茜，面對艱辛，仍保有醒覺之心，願光與愛護佑您」、「如詩如歌般的文采，每次讀文茜小姐的文章，都能深刻體會到您對生命對世界真摯的情感」、「文茜小姐集美麗、智慧、俏皮、幽默、可愛於一身」。

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