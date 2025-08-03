真人「禰豆子」來台倒數！9月上新片《擊浪青春》夢幻卡司曝光

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣聲優鬼頭明里為動畫《鬼滅之刃》中飾演「竈門禰豆子」一角聲名大噪，她即將來到台灣舉辦巡迴見面會，配音新作《擊浪青春》預計在9月上映，片中聲優由夢幻陣容組成，為這部描繪女子高中划船社的青春故事注入滿滿生命力，也因此引起關注。

▲為禰豆子配音的鬼頭明里聲優即將來台舉辦見面會。（圖／《鬼滅之刃》劇照）



聲優鬼頭明里即將在8月9日在台舉行2025年亞洲巡迴見面會，消息一出掀起熱烈討論，也讓電影《擊浪青春》備受粉絲期待！鬼頭明里：「當聽到自己能參與這部充滿少女青春的作品時，我真的非常開心！雖然我自己的人生中從未真正投入過任何運動，但透過這部作品，我感受到了賽艇的困難、運動的熱血，以及團隊合作的重要性。希望觀眾們也能在電影院親身感受到這份熱情，並且和我們一起熱血沸騰，我會非常高興的！」

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▲鬼頭明里在《擊浪青春》配音傲嬌千金。（圖／希望影視提供）



《擊浪青春》即將於9月5日在台灣上映，本片聲優由夢幻陣容組成，主角群更包含擔任《出租女友》水原千鶴一角的雨宮天，為本作女主角「悅姊」村上悅子配音；高人氣作品《BanG Dream! 少女樂團派對》弦卷心的聲優伊藤美來，本次則演出有著可愛外表的開朗少女佐伯姬；在《我推的孩子》擔任女主角星野愛的聲優高橋李依，成為本作中充滿活力的轉學生高橋梨衣奈。

▲《擊浪青春》集結雨宮天、伊藤美來、高橋李依等聲優女神全員到齊。（圖／希望影視提供）



高橋李依開心地表示：「我是飾演高橋梨衣奈的高橋李依！沒想到同姓，甚至還來自同一個家鄉埼玉縣的梨醬……！從試鏡的時候開始，我就感覺到這是一種特別的緣分！不論是看過原作的朋友，還是第一次接觸的觀眾，都能以新鮮的心情來享受這部美麗的動畫！」而電影2日在台北舉辦搶先觀影場，觀眾也紛紛回饋「有婆還不看爆！」、「兵頭妙子跟井本真優美請原地結婚」、「畫面超美，看完都被療癒了」，獲得熱烈好評與期待。