趙露思遭不平對待怒提解約！　網揪「公司名單」秒懂：難怪不放人

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星趙露思2日在微博發文，控訴經紀公司處理爭議態度惡劣，自己因生病停工遭到不公平對待，甚至被要求賠償損失、無法掌控工作室經營權。該篇貼文內容強烈，更直呼「我內核超爛，也不體面，但不用你們封殺我，我不幹了」。網友因此翻出經紀公司藝人名單，開酸「難怪不放人」。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）



根據大陸媒體《大象新聞》報導，趙露思所屬的天津銀河酷娛文化傳媒有限公司成立於2015年8月，法定代表人為吳曉珍，由北京博方融智投資有限公司與天津利合文化等公司共同持股。旗下對外投資的子公司包括湖南銀河酷娛、東陽酷娛等6家企業，目前登記在冊的藝人除了趙露思之外，還包括李九霖、劉特、漆培鑫、張開泰、盧東旭、唐振超、熊萬楊、楊可欣、范靜雯、符淞等人。

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然而這份「藝人名單」曝光後，微博上的反應幾乎一面倒，不少網友直言「就只認識趙露思」，更有人嘲諷：「這家公司能叫出名字的只有她」、「難怪不放人」、「整家公司就靠一個搖錢樹撐著」。有網友語帶無奈表示：「我要是這公司，我也把趙露思供起來」、「除了她全查無此人，怎麼可能讓她走」。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）