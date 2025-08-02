沈玉琳住院5天更新臉書！　「牽芽芽露燦笑」網打氣：等你回螢幕

記者王靖淳／綜合報導

藝人沈玉琳上個月29日傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，雖然病因未公開，不過據悉目前狀況有穩定下來，老婆芽芽事後也在社群發文報平安，引發熱議。值得一提的是，沈玉琳今（2）日突然把臉書封面換成和芽芽牽手的合照，更新的動態曝光後，立刻湧入大批網友留言替他加油打氣。

▲沈玉琳上個月底因身體不適住院。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



透過沈玉琳更新的臉書封面照可見到，他身穿一套黑色西裝，內搭一件白襯衫，對鏡頭露出招牌燦笑，他右手緊牽著老婆芽芽，左手則插在西裝褲口袋裡。一旁的芽芽則穿著白色西裝，內搭一件黑色平口上衣，她與老公沈玉琳手牽著手，露出幸福微笑。動態曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下鼓勵留言，祝福沈玉琳早日康復，「加油」、「保重」、「平安健康」、「等你回螢幕。」

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▲沈玉琳更新臉書封面照。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

事實上，沈玉琳的老婆芽芽上個月31日才發文報平安，透露老公在經醫師評估後，目前狀況穩定，且正在接受檢查並積極休養中。芽芽感謝各界的關心，並強調不需要過度擔心，同時也表示希望大家能給沈玉琳更多的空間與理解，避免無謂的揣測及打擾，讓祝福成為他康復的最大支持，「相信在大家的祝福下，玉琳哥會很快充滿元氣回到他喜愛的崗位，繼續帶來笑聲與歡樂。再次感謝大家的體諒與支持。」