直擊／啦啦隊女神尬舒子晨「挑戰尺度最大一字馬」　屁股蛋整顆掉出

記者蔡琛儀／台中報導

由胡瓜領軍歐弟、康康主持的鑽石舞台之夜演唱會台中場今（2日）在台中中興大學惠蓀堂舉行，胡瓜子弟兵賴慧如今晚和12位火辣的Luxy Girls合作，其中有「小謝金燕」之稱的舒子晨和「啦啦隊女神」夏芝，不斷放送長腿裸背、渾圓屁股蛋與性感M字腿，兩人更輪番上場表演「一字馬」，讓全場氣氛嗨到不行。

▲▼舒子晨和夏芝辣露屁股蛋和長腿，秀一字馬絕技。（圖／萬星傳播提供）

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「鑽石舞台之夜」今晚由充滿青春活力的AKB48 Team TP開場，與胡瓜、歐弟合作〈冬天裡的一把火+你是我的花朵〉舞台，這是她們繼2月的北流演唱會之後，再度與兩位前輩同台，加起來112歲的胡瓜和歐弟，也敬業配合完成〈星期五晚上〉16蹲挑戰。

另一位主持人康康從觀眾席出場，一身紅色西裝的他一路唱著〈恁姐仔住市內＋舞女〉走到台上，緊接著又帶來〈快樂鳥日子〉，緊接著在台中擁有廣大群眾基礎的電台主持人阿錡，出場演唱葉啟田的〈為你打拚〉，向每個為家庭打拚的父親致敬。

一襲水藍色雪紡紗和水鑽禮服的金曲歌后曾心梅 ，除了帶來成名曲〈思念你的心肝你甘知〉、模仿惠妮休斯頓〈I will always love you〉之外，還與賴慧如、15歲的鍾采穎三代合作演繹台語組曲〈月夜愁+四季紅+雨夜花+望春風〉，由孔鏘重新編曲、兩首歌同時混唱，相當高難度呈現。

