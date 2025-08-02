鍾欣凌當小三幸運爆棚　自爆可能再度懷孕

記者葉文正／台北報導

公視台語台最熱播的益智節目《全家有智慧》邁入第八季，在林美秀、阿松聯手主持下，讓大家邊看邊笑邊學台語，是台語台超高人氣節目。這季賽制與上季一樣採P.K.淘汰賽，分三階段：初賽、複賽與冠軍賽，最後冠軍將奪得高額獎金100萬元吸引許多觀眾踴躍報名。

▲鍾欣凌(中)自嘲可能懷孕了。（圖／公視台語台）

在第八季籌備這段時間，許多觀眾紛紛敲碗期待新一季，林美秀與阿松再次合體進棚錄影，主持默契依舊，節目一錄影兩人要開始解說新關卡時，阿松動作些微生疏，林美秀還暗示提醒動作，阿松見狀情不自禁放聲大笑，「謝謝阿姊，我真的忘記了！」

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▲準媽媽蔡頤榛(左3)及老公張皓羽(左2)、演員陳彥嘉、魔術師好友朱宣翰，蔡頤榛希望兒子帶財搶百萬。（圖／公視台語台）

首集來賓邀請到林美秀的「肥肥好友」鍾欣凌，林美秀一見到鍾欣凌就大喊：「阿肥肥，我的肥肥來了！」兩人的好交情不言而喻。鍾欣凌在台語台即將殺青的《拜六禮拜》飾演巧遇初戀的小三，突破以往的角色，讓好友林美秀大讚鍾欣凌的演出。

這次鍾欣凌帶著師弟師妹張東晴、宥漩、勝勛一起上節目拚台語拿獎金，對上由準媽媽蔡頤榛（五熊），以及老公張皓羽、知名劇集飾演Sega老師的陳彥嘉、魔術師好友朱宣翰。蔡頤榛首度與老公合體上節目，希望兒子好運帶財能搶下百萬。節目從第七季開始祭出高額獎金，林美秀分享上次遇到第七季的百萬得主，「他跟我說有拿到獎金，我說多少？他說100萬。」阿松也掛保證，「真的把百萬送出去，不是開玩笑，我們都玩真的。」讓現場哄堂大笑。

為帶給觀眾全新視覺體驗，這季節目更加入AI科技，讓歷史老照片轉成會動的影片，鍾欣凌卻被日本時代的文藝復興式風格建築物「總督府」的台語發音考倒，連林美秀跟隊友都忍不住頻頻給提示，鍾欣凌聽得一頭霧水，大聲抱怨：「你們打Pass認真打啦！看了好累。」

兩隊分數持續拉扯，最後隊長們P.K.選關鍵字聯想題會有相對應獎金，鍾欣凌一路都幸運選中高額獎金，好運爆棚讓她自嘲邊在肚子比動作：「其實我可能懷孕了，有可能！」更緊張到讓鍾欣凌大喊：「要生了！」生動模樣讓現場大家笑成一片。更讓阿松捏一把冷汗的是，鍾欣凌將俗語「舉頭三尺有神明」的台語「攑頭（Gia̍h-thâu）」離譜念錯，讓阿松趕緊跳出來糾正。

《全家有智慧》第八季由國民媽媽林美秀與OS桑阿松聯手主持，兩人完美的默契配合，擄獲許多想學習、或想講台語的觀眾。本季賽制維持P.K.淘汰賽，挑戰一路過關斬將到最後的總決賽，爭奪獎金100萬元。8月4日起，週一到週三晚上8點公視台語台播出。