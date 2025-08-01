具俊曄天天守在墓園陪大S　王偉忠憂心曝S媽近況：徐媽媽需要幫助

記者蕭采薇／台北報導

王偉忠當年提拔大、小S從偶像跨足主持界，並簽下姐妹倆成為旗下藝人，與S家私交甚篤。今年2月大S驟然離世，王偉忠曾代悲痛欲絕的S媽回應外界關心。近日再傳出大S老公具俊曄每天都去墓園陪伴，王偉忠1日出席舞台劇記者會時，難掩憂心的說：「徐媽媽還是需要幫助。」

▲王偉忠出席監製舞台劇《明星養老院》2.0的記者會，透露徐媽媽仍需要幫助。（圖／記者黃克翔攝）

王偉忠1日為舞台劇《明星養老院》2.0出席記者會，擔任監製的他表示，，《明星養老院》時隔三年才有機會再度巡演，因為演員們檔期超滿，能湊在一起真不容易。王偉忠表示看著老戰友方文琳、楊烈、洪都拉斯、泰國娘娘、黃嘉千、以及新加入的羅美玲，「發現有人變老了，也有人變年輕了！」

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但與大小S情同父女的王偉忠，再被問到具俊曄每日到墓園守護大S，以及徐媽媽近況時，仍感慨的說：「還是會傷感，我有持續關心，這種事都需要朋友、需要信仰、需要團體、醫生去幫助，我也給徐媽媽一些意見，徐媽媽還是需要幫助。」

▲大S、具俊曄參加王偉忠女兒歸寧宴，留下最後美麗合影。（圖／翻攝自林慧晶IG）

至於小S傳出10月將復工，王偉忠坦言，並未與對方聊到這件事，但很鼓勵小S重返工作崗位，「她天生適合這行，這是她的天命，我們工作最高境界就是自娛娛人，如果她到一個階段出來工作會好，給她一點時間。」

此外，知名製作人、主持人，且在王偉忠旗下節目《康熙來了》創造無數經典的沈玉琳，近日也因病住進加護病房，身體狀況令人擔憂。王偉忠透露，有透過潘若迪了解近況，「不要打擾（沈）家人，潘若迪什麼都知道，他很熱心。」也希望外界多給空間，讓沈玉琳好好休養。

▲王偉忠表示，有透過潘若迪（左）了解沈玉琳（右）近況。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

《明星養老院》談明星也談人生，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘等人在劇中都有精彩歌舞演出，尤其這是方文琳在身體康復之後，首度開嗓唱歌，許多歌迷相當期待。《明星養老院》2.0 將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出。

▲舞台劇《明星養老院》2.0記者會，（左起）洪都拉斯、方文琳、監製王偉忠、楊烈、黃嘉千、羅美玲、泰國娘娘。（圖／記者黃克翔攝）