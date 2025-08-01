ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

玉兔懷孕5月「體力要到極限了」
IKEA宣布200項商品「即起降價」
59歲郭富城曝三寶爸心情：好幸福
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 Andy 李怡貞 沈玉琳 真木陽子 李多慧 芽芽 鄒森

12星座「疑心病」前5名曝光　摩羯自帶偵探魂

記者葉文正／台北報導

信任是感情中很重要的關鍵，但有些星座天生就比較難完全放心。其實有時候他們不是故意多疑，而是對細節異常敏感，腦中小劇場一開演，比懸疑片還刺激。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師這次分析12星座中疑心病最重的前5名，看看你或你身邊的人是否也榜上有名！

▲阿谷老師說星座。（圖／秦芸殿提供）

▲阿谷老師說星座。（圖／秦芸殿提供）

第一名｜天蠍座
天蠍的感覺像雷達，一點風吹草動都逃不過。他們不只記性好，還會默默查證你說過的話是不是對得上時間線。你只是多加班一小時，他腦袋已經演完八點檔出軌特輯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿谷老師說星座。（圖／秦芸殿提供）

▲阿谷老師四處參拜。（圖／翻攝臉書）

第二名｜雙子座
雙子懷疑的不是你，是整個世界。他們腦袋太快，想像力太旺盛，一個已讀不回就能聯想到你在約會、換手機、甚至失憶。他們表面笑笑，心裡劇場三連播。

第三名｜處女座
處女座懷疑人生，也懷疑你。他們觀察力太細，連你語氣變了一點點都能覺得「你是不是有事瞞我？」別想糊弄，他們會一條一條條列出證據，讓你無所遁形。

第四名｜巨蟹座
巨蟹的疑心病來自「我很怕失去你」。他們不是真的愛懷疑，而是太重感情，太容易被細節打亂情緒。今天多一個讚，明天少一句早安，就能讓他們玻璃心碎滿地。

第五名｜摩羯座
摩羯表面冷靜，內心常備偵探魂。他們不是多疑，而是凡事要搞懂來龍去脈，不喜歡「我不知道」這種答案。你說你去朋友家？他會想知道是哪個朋友、住哪、幾點回來、有誰在場。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿谷老師

推薦閱讀

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

22小時前

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

22小時前

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

16小時前

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

7/29 11:20

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

7小時前

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

7/31 10:22

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

17小時前

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

7/31 15:00

邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

17小時前

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

4小時前

日情侶檔YTR爆性醜聞！男友「性侵女偶像」懷孕逼墮胎…她怒斬5年情

日情侶檔YTR爆性醜聞！男友「性侵女偶像」懷孕逼墮胎…她怒斬5年情

4小時前

快訊／家寧遭起訴反控劈腿！Andy反擊：化妝可以騙，但金流無從藏匿

快訊／家寧遭起訴反控劈腿！Andy反擊：化妝可以騙，但金流無從藏匿

7/30 20:50

熱門影音

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！

李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

看更多

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

「F級女優」宣布12月底正式引退！　昔拍片復仇高中狼師

47分鐘前60

「信義割喉案」家屬怒喊：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死：人權都站壞人那

53分鐘前0

台8女神自認「過三面人生活」　被貼標籤吐心聲：停止幻想

1小時前0

韓女團Baby DONT Cry出道僅1個月就來台演出！　她認壓力大想哭

1小時前0

白冰冰逼翁家明禁慾8個月！演玄天上帝「拍完後就狂做」　寶弟感性謝恩人

1小時前0

打敗無慘！《鬼滅之刃》全台搶票當機「遭惡意攻擊」　威秀回應了

1小時前0

玉兔懷孕5月「體力要到極限了」！產檢這關卡太地獄：想到都會發抖

1小時前40

許允樂混喝高粱跟紅酒 回家「讓李玉璽幫卸妝超閃」：第一次成就解鎖

1小時前3524

太有愛！　江蕙宣布「捐1000萬元賑災」救助中南部重建家園

1小時前0

12星座「疑心病」前5名曝光　摩羯自帶偵探魂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕
    22小時前84119
  2. 遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件
    22小時前2825
  3. 李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」曝他真實為人
    16小時前2414
  4. 42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」
    7/29 11:2041
  5. 馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司
    7小時前81
  6. 快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適
    7/31 10:224016
  7. 李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」
    17小時前2218
  8. 鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲
    7/31 15:00183
  9. 邵雨薇掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」造型曝光
    17小時前203
  10. 張睿家、黃安若隱婚6年補辦婚宴
    4小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合