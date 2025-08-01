《厲陰宅》最強惡鬼現身！燒毀十字架調戲被害者　「掐脖索命」華倫夫婦也怕了

記者蕭采薇／綜合報導

「厲陰宅宇宙」最恐怖惡鬼現身！由「鬼王」溫子仁打造的系列電影新作《厲陰宅：最終聖事》，8月1日發布正式預告竟出現歷來最駭人場面。這次登場的惡鬼竟有前所未見的恐怖威力，甚至能瞬間燒毀驅魔聖具十字架，還在牆上留下字跡「想我嗎？」調戲受害者。

▲《厲陰宅：最終聖事》最猛惡鬼現身。（圖／華納提供）

預告中除了會有騰空嚇人的「鬼娃」以外，還出現渾身浴血、手拿大斧的人形惡鬼，一路追殺華倫夫婦，更有變態「鏡子鬼」，趁華倫夫婦的女兒不注意，突然「破鏡」掐脖索命，恐怖指數直逼系列最高峰，讓影迷嚇到有了PTSD，驚呼「以後不敢照鏡子了！」正式海報上也能看到華倫夫婦首次露出恐懼神情，讓影迷深刻感受到這次惡魔令人窒息的緊張感。

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作為《厲陰宅》系列電影最終篇章的《厲陰宅：最終聖事》，改編自震驚全美的真實事件「史慕爾家族鬧鬼案」，該案發生於1986年美國賓州的一間老舊住宅裡，史慕爾家族8個成員全都受到惡靈侵擾，不僅發生物品莫名消失、門自己動起來，甚至家族的人惡夢不斷，開始出現神智混亂的暴力傾向。

▲《厲陰宅：最終聖事》改編自震驚全美的真實事件「史慕爾家族鬧鬼案」。（圖／華納提供）

更因為靈異事件程度太瘋狂，超乎常人所能想像，只好請來當時最具知名度的華倫夫婦來協助，沒想到這件案子帶給兩人太大的心理陰影，造成他們就此收山不幹了，成為驅魔職涯中最後、也最困難的案件。

最新釋出的預告也透露重要資訊：其實本次厲鬼並非新角色，而是早在華倫夫婦開始執業驅魔時，就與他們「打過照面」，此次不過是睽違多年後重逢，就展現出強大的氣勢，超越現今「厲陰宅宇宙」中的所有知名猛鬼，就連華倫夫婦這次也擋不住，紛紛陷入危機，只求能保命活下去，足見這次惡鬼的驚人氣勢。

▲《厲陰宅：最終聖事》就連華倫夫婦這次也擋不住。（圖／華納提供）

橫掃20億美元票房的最知名恐怖片IP「厲陰宅宇宙」，自2013年首集《厲陰宅》上映後就在全球掀起熱潮，更推出《安娜貝爾》、《鬼修女》等多位角色電影，大受恐片影迷好評。最新推出的《厲陰宅：最終聖事》由系列名導麥可查維斯執導，並由系列推手溫子仁、彼得薩弗蘭擔任製片。

▲《厲陰宅：最終聖事》華倫夫婦首次露出恐懼神情。（圖／華納提供）

飾演「華倫夫婦」的薇拉法蜜嘉、派翠克威爾森回歸主演，這次登場的新角色：飾演女兒與男友的米亞湯姆林森、班哈迪，以及其他回歸卡司，包含高登神父的史蒂夫寇特、蕾貝卡卡爾德、艾略特考溫、綺拉洛德卡西迪、寶兒蓋斯頓、約翰布萊瑟頓，以及尚儂庫克。《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日上映。