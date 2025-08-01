粗大Band團名太幽默　「政府官員台上介紹傻眼」差點講不出口

記者蔡琛儀／台北報導

獨立樂團「粗大Band」邁入成軍11週年，不僅推出全新專輯《星電感 in》，也宣布將於9月13日在南港LEGACY TERA舉辦演唱會，四位團員不只端出重新編曲、冷門曲目與驚喜嘉賓三大彩蛋，還搞笑祭出「完售就脫衣」承諾，主唱老盧豪氣放話：「演唱會完售我就先秀肌肉！」

▲粗大Band推出新歌〈無可救藥的浪漫〉。（圖／粗大Band提供）

由老盧、建龍、羊羊與倪倪組成的「粗大Band」，團名雖常被誤會，吉他手建龍笑說：「記得有一場活動剛好有政府官員在台上介紹，看到我們的團名遲遲無法念出來，最後他還是念出來了！」但他們從不打算更名。主唱老盧說：「這團名是我們心中那一點叛逆反骨的聲音。」成立以來主打「諧音梗浪漫搖滾」，新專輯《星電感 in》靈感就來自「心電感應」諧音，結合戀愛腦老盧的失戀靈感，打造出Y2K宇宙戀愛風專輯。

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專輯首波主打〈無可救藥的浪漫〉找來「千禧電幻少女」E1and合唱，甜美聲線與POP PUNK風格對撞，堪稱今夏最戀愛組合。團員笑說第一次看到E1and本人是在拍MV現場，直接封她為「Y2K女神」，還自曝是在表演現場被電到才敲合作。

▲粗大Band與E1and合作。（圖／粗大Band提供）

MV拍攝當天高溫直逼40度，四位團員身穿長袖邊唱邊跳，汗灑全場。吉他手建龍笑說：「那天太熱了，幾個小時都尿不出來，一滴都沒有！只能狂灌運動飲料，下午才終於恢復正常，真的是超濕又難忘的經驗啦！」粗大Band演唱會門票將在明（2日）中午12點開賣，詳洽iNDIEVOX。