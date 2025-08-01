《未來少女》女團蛻變回歸！ELL＆s推出首張EP全新風格曝

記者許逸群／台北報導

2024年從選秀節目《未來少女》中出道的超實力女團ELL&s，在歷經1年蛻變與進化後，於今7月31日正式推出首張EP作品《Cloud 99》，以詩意青春與都市律動為主軸，唱出屬於新世代的情緒語言。

▲女團ELL&s推出全新EP。（圖／KJM娛樂提供）

由KJM娛樂發行的《Cloud 99》，全EP共收錄6首作品，包括最新主打〈Cloud 99〉中英文雙版本，以及來自節目時期的經典人氣歌曲改編版。成員玉歆、Cherry、Ashlee、閃閃與若熙，分別代表5種獨特的聲音色彩與個性魅力，融合成當代女性多面向的感性能量。

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▲女團ELL&s每位成員都有了全新的風格。（圖／KJM娛樂提供）

主打歌〈Cloud 99〉靈感來自「Cloud Nine」的延伸意象，象徵一段懸浮未定的情感狀態。歌詞描繪從曖昧到主動、從內斂到奔放的心理轉折，不僅可對應愛情，也能投射於友情或親情。音樂風格融合流行R&B、Urban Pop與synth-based律動，展現「性感中帶慵懶、剛柔並濟」的獨特質地。

MV由導演團隊打造一場穿越城市與雲端的青春旅程，女孩們奔跑在無人草原、躺臥在陽光中，用影像詮釋「情感未降落」的核心主題。為詮釋歌曲精神，特別邀請蔡依林御用編舞顧問Andy擔任舞蹈編導，量身設計結合流線與克制能量的「雲端舞步」，展現ELL&s音樂中柔中帶力的張力。