大S「倫敦6萬紀念長椅」被花包圍！粉絲手寫信：願你在天堂自由平安

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於今年2月病逝，震撼華人娛樂圈，令無數粉絲心碎不已。丈夫具俊曄至今仍頻繁現身金寶山墓園守護愛妻，而遠在世界各地的粉絲也以不同方式表達思念之情。她在海外粉絲發起募款，在英國倫敦的卡文迪什廣場花園內，打造一款將近6萬台幣的紀念長椅，近日已經有粉絲前去獻花。

▲大S病逝至今仍令粉絲心碎。（圖／翻攝自IG）

大S的歐洲粉絲自2025年5月開始進行募款，僅用3小時便籌集到1625英鎊（約6萬台幣），涵蓋了長椅的製作及未來的維護費用，長椅以純實木打造，並配有金屬銘牌，以中英雙語刻寫：「她如一顆劃過天際的流星，將優雅、勇氣與善良，化作照耀我們的永恆光芒。」並於當地時間7月25日揭幕。

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最新曝光的照片中，大S紀念長椅上放置著鮮花，還有手寫卡片，卡片上寫著「願你在天堂自由、平安，感謝你在那個封閉的年代和小S站出來為我們發聲。來自北京的TA」。有網友貼心提醒，希望鮮花能放在長椅一側，避免阻礙行人使用，讓紀念椅能持續發揮其休憩功能。還有台灣粉絲託英國友人錄下現場影片，盼能傳達給「S媽」黃春梅。

▲大S粉絲在倫敦募款打造紀念長椅，現在被花包圍。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲手寫信：「願你在天堂自由、平安。」（圖／翻攝自微博）