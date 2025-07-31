女星搭公車氣炸！　批乘客霸佔外側座「什麼落後社會」掀兩派論戰

記者蔡宜芳／綜合報導

女星解偉苓曾參加《華人星光大道》、《超級偶像4》等，2009年因演唱電影《痞子英雄》插曲〈放逐愛情〉打開知名度。她30日在社群討論台灣公車現象，直言自己對於部分乘客的行為感到不解，引發熱烈討論。

▲解偉苓30日分享對於公車乘客只坐外側座的看法。（圖／翻攝自Instagram／misshsiehyvonne）

解偉苓提到，自己搭公車經常看到有乘客即使車上沒人，也習慣性地坐在雙人座的外側，不肯移動到內側，讓其他人只能尷尬地跨過他們入座，「你覺得下車麻煩，我才覺得要跨過你去坐進去才麻煩咧！」

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解偉苓認為，先上車的人，本來就先該往裡面走或坐，「這樣大家能上車的容量才最大，捷運也是這不是常識嗎？每次聽到站務人員管制，都覺得這是什麼只顧自己的落後社會。」若對方自認為即將下車，那麼「不如就不要坐」。

解偉苓透露，自己當天上車時，發現左右兩邊的乘客皆坐在外側，不願往裡面挪，「我一眼望去，每個人都一副裝死、覺得最好不要挑到我旁邊座位的表情，真的是很想翻白眼。」備感無奈。

▲解偉苓發文。（圖／翻攝自Instagram／misshsiehyvonne）

而解偉苓的貼文也引來許多網友討論，有不少女網友指出，因為有被騷擾的經驗，所以坐在外側是保護自己，避免無處可逃；也有人表示「因為會有蟑螂」、「本來就是先來後到，每個人選擇自己想坐的位置，想坐裡面的空位你就說一聲，人家會讓你去坐裡面」。另一派網友則認為「台灣人的素質真的有待加強」、「自私沒同理心得人真的不少」。