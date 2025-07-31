柯淑勤見「腦麻女兒本尊」心疼哭了！　見一幕哽咽：實在太困難了

記者孟育民／台北報導

東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本周六（2日）由花甲鄧安寧導演、女星柯淑勤，攜手少年藝人王傳一、李燕，一同探索嘉義之美。柯淑勤見到在劇《在光裏的人》中「患有小腦萎縮」吟淑本尊，更忍不住情緒落淚，當場給予對方穩暖的擁抱，直呼：「真的非常心痛！」

▲《花甲》柯淑勤見《光裏》角色本尊，淚擁腦麻女兒。（圖／東森綜合台提供）

柯淑勤帶大家重返與王傳一出演的電視劇《在光裏的人》拍攝地點，嘉義大埔山區，更令人動容的是，在劇中她親生女兒杜蕾飾演患有小腦萎縮症的「吟淑」，劇中本尊也住在嘉義大埔山區，因此柯淑勤親自到府探訪。而吟淑曾向杜蕾提出一個令人鼻酸的請求：「可以給我妳的結婚照嗎？」希望能藉此稍稍彌補現實中難以實現的夢想，並由柯淑勤親手將承載祝福的相框送給她。

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對此柯淑勤哽咽地說：「聽到這句話，我心裡真的好難過，因為對腦麻患者來說，要結婚實在太困難了。而且吟淑的媽媽還得獨自在山上四處打零工，才能勉強維持家計。」

▲鄧安寧導演、女星柯淑勤，攜手少年藝人王傳一、李燕前進嘉義。（圖／東森綜合台提供）

柯淑勤接著表示：「我只希望她們能好好的。雖然我演繹的是別人的故事，但那是一個真實發生在這對母女身上的故事。看著媽媽只能眼睜睜看著女兒一天天衰弱，卻無能為力，真的非常心痛。可是每次到她們家，她們卻永遠都用最開朗、最美的笑容迎接我。如果我的探訪，能讓她們每天都這麼開心，我非常願意。」