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8月2日星座運勢／牡羊已撐過最低潮！　射手要防詐騙

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：創造雙贏局面

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感情：不做踰矩之事

財運：資金往來多變

幸運色：墨綠色

貴人：魔羯

小人：金牛

雙子座

工作：把握潛在客戶

感情：別以期待相處

財運：留意存摺餘額

幸運色：金箔色

貴人：天秤

小人：魔羯

天秤座

工作：完全聽從指揮

感情：兩人相互諒解

財運：注意交易成本

幸運色：金黃色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：可多邀約合作

感情：減少苛責對方

財運：參與公益捐款

幸運色：淺灰色

貴人：處女

小人：水瓶

金牛座

工作：善辯者不可信

感情：相處輕鬆自在

財運：正偏財運提升

幸運色：西釉色

貴人：牡羊

小人：射手

處女座

工作：做表面不長久

感情：不再鑽牛角尖

財運：增益賺錢機會

幸運色：咖啡色

貴人：金牛

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：主動慰留客戶

感情：積極照顧對方

財運：不宜過度憂心

幸運色：果橙色

貴人：射手

小人：處女

天蠍座

工作：聽從家人建議

感情：放下內心難過

財運：獲得意外獎金

幸運色：深藍色

貴人：水瓶

小人：雙魚

雙魚座

工作：宜多放鬆身心

感情：不計利益得失

財運：有望日進斗金

幸運色：淺紫色

貴人：雙子

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：已撐過最低潮

感情：心事學著表達

財運：多加謹慎理財

幸運色：木紋色

貴人：巨蟹

小人：雙子

獅子座

工作：有志者事竟成

感情：少談負面話題

財運：持續累積儲蓄

幸運色：粉晶色

貴人：雙魚

小人：天蠍

射手座

工作：精神狀況較差

感情：體貼彼此處境

財運：慎防金錢詐騙

幸運色：磚紅色

貴人：獅子

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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