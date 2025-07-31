黑男整天找美女拍片！混血妻：我都看得透透的 首揭戀愛5年內幕

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber黑男3月與交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁）結婚後，不時會分享小倆口私下的真實互動。近日格外引起討論的是，Lucy再度被問到「不會介意黑男整天找美女拍影片嗎」，於是決定首度正面回應這幾年來最常被問到的問題。

▲Lucy首度正面回應網友的質疑。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



Lucy 30日在Instagram限時動態解釋，伴侶相處時間拉長後，其實很多事情不用特別說出口都能懂，「他想做什麼在想什麼我都看得透透的，他拍這類型的節目我也懂現在節目不好做，而他又希望生存下去」，更重要的是她相信老公的為人，「我尊重他。」

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▲▼Lucy 3月與黑男結婚。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



同樣的道理，黑男也不會過問Lucy想做的事情，只會問「那有需要我幫忙嗎」，老婆有時候天馬行空想做一堆事，他也不會追問細節，因為他知道妻子不喜歡被指揮。

▲Lucy分享自己的感情觀。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）



「所以兩人相處久了，不只信任，更多的是理解和支持。」Lucy說道。戀愛對她來說，兩方都是獨立的個體，「兩個圓滿的圓碰在一起，多餘的再給予對方，而不是都有缺口的圓，我給你你缺失的，你給我我沒有的。」她深信先愛自己、再愛別人的道理，「不然就會變成索取，變成疲憊不堪。」