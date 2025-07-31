家寧預告真相第3集！被起訴「感謝檢調」…網：比玫瑰瞳鈴眼還鬧

記者陳芊秀／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧與Andy老師因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂，新北地檢署昨日（30）偵結，家寧媽（曾淑惠）涉犯業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌，家寧爸與家寧妹涉犯幫助逃漏稅罪，她因妨害電腦使用罪被起訴。她31日上傳字幕影片，開頭就感謝檢調還清白。

▲家寧一家四口被起訴。（圖／翻攝自IG）

家寧預告31日早上9點發布「真相第三集」影片，但時間一到，IG僅釋出一段約20秒的短片，內容宛如預告。儘管她被起訴妨害電腦使用罪，在片中開頭仍感謝檢調單位還她清白，證明她未侵占任何款項，也無逃漏稅行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著家寧再次提及被Andy控告擅自變更頻道密碼一事，強調在去年4月兩人分手時，Andy曾親口表示「頻道歸我一人所有」，影片也重複兩次「頻道歸我一人所有」。至於頻道為何最終歸她所有，她表示將會把過去幾年的故事一次說清楚，不過影片內容簡短又未揭露新資訊，最後文字寫下「真相《香水玫瑰》」。

▲家寧影片預告真相第三集。（圖／翻攝自IG）

網友留言：「我8:59分起床，結果影片竟然是這20秒，什麼鬼，限時連結又是以前的影片，比玫瑰瞳鈴眼還鬧。」同時有人疑惑「香水玫瑰是殺小朋友啦」、「又要來賣香水玫瑰嗎」。眾人留言仍批評居多，「頻道歸你，但分手前頻道的收入是Andy的，不是你一家人的」、「你們的感情事跟有沒有侵佔財產有關聯嗎」。