日男團出道5個月「閃電宣布解散」！　團長認違反合約：無法被原諒

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男團「LEØNAGE」是由YU-DAI（竹內雄大）、RANJU（蒼井嵐樹）、KOO（樋口琥大）、SHOU（臼杵將一朗）、RION（畠山理溫）等五位演員組成的唱跳團體，隸屬於日本大型經紀公司星塵傳播。他們在今年2月才剛出道，沒想到日前突然喊卡宣傳活動，驚爆有成員違規，30日更直接宣布團體將於8月底解散。

▲LEØNAGE今年2月底才剛出道。（圖／翻攝自Instagram／koohiguchi_official）

LEØNAGE原預計在8月初發行第二張單曲，也公布了一連串的發行活動，怎料，官方網站26日突然公告表示，因成員違反公司合約規定，因此決定取消所有發行紀念活動。然而，官方當時並未公開違規的具體內容或涉及的成員。

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直到團長KOO 30日在社群發聲，承認自己就是違規的人，「由於過去未成年時曾有抽菸等輕率行為，對許多人士造成困擾與擔憂，我深感抱歉，並在此誠摯致歉。」他表示，自己身為公眾人物，這樣的行為確實無法被原諒，「今後我會更加謹慎地對待自己的行為，並努力重建彼此的信任。」他也於即日起和公司解約。

▲團長KOO因違約而離開公司。（圖／翻攝自Instagram／koohiguchi_official）

與此同時，經紀公司也宣布LEØNAGE將於8月31日正式解散，「經過成員與工作團隊多次討論未來的活動方向後，我們一致認為，讓每位成員各自走上新的道路，是最好的選擇。」除了各成員的活動將取消外，第二張單曲也停止發行。

▲LEØNAGE將在8月底解散。（圖／翻攝自LEØNAGE官網）